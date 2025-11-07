MSWiA wprowadza specjalny zakaz w Warszawie. Dotyczy konkretnego dnia

W czwartek w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji, które wprowadza czasowy zakaz noszenia broni oraz przemieszczania jej w stanie rozładowanym na terenie Warszawy. Zakaz ten będzie obowiązywać 11 listopada, czyli w Dzień Niepodległości.

MSWiA uzasadniło decyzję koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom obchodów organizowanych tego dnia w stolicy. Wydarzenia, takie jak państwowe uroczystości oraz Marsz Niepodległości, w których wezmą udział tłumy uczestników, wymagają szczególnych środków ostrożności.

MSWiA wprowadza zakazy na 11 listopada

"We wtorek 11 listopada 2025 r. na terenie Warszawy będzie obowiązywał czasowy zakaz noszenia broni. To ograniczenie wynika z rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji, które właśnie zostało opublikowane. Decyzja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa podczas Święta Niepodległości – w szczególności uczestników Marszu Niepodległości i osób postronnych" – przekazano w komunikacie.

"W ubiegłym tygodniu minister Marcin Kierwiński polecił służbom podjęcie działań zapewniających bezpieczeństwo podczas Marszu Niepodległości w Warszawie 11 listopada – obok zakazu noszenia broni – będzie obowiązywał również zakaz noszenia i używania wyrobów pirotechnicznych" – dodano.

Marsz Niepodległości. Prezydent weźmie udział?

11 listopada ulicami Warszawy przejdzie Marsz Niepodległości – największa patriotyczna manifestacja w Europie. Oficjalne hasło tegorocznego wydarzenia to: "Jeden naród – silna Polska". Odnosi się ono do problemu migracji. Pochód wyruszy o godz. 14:00 z ronda Romana Dmowskiego i przejdzie alejami Jerozolimskimi oraz Mostem Poniatowskiego na błonia Stadionu PGE Narodowego.

Według nieoficjalnych doniesień RMF FM, w tegorocznym Marszu Niepodległości udział weźmie prezydent Karol Nawrocki.

