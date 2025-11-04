Nawrocki podjął decyzję ws. Marszu Niepodległości. Nieoficjalne ustalenia

Już 11 listopada ulicami Warszawy przejdzie kolejny Marsz Niepodległości – największa patriotyczna manifestacja w Europie. Oficjalne hasło tegorocznego wydarzenia to: "Jeden naród – silna Polska". Odnosi się ono do problemu migracji.

Co ważne, po dwóch latach marsz ma znów status zgromadzenia cyklicznego. Pochód przejdzie tradycyjną trasą z ronda Romana Dmowskiego na błonia Stadionu PGE Narodowego. Tam odbędą się koncerty popularnych raperów "Bastiego" i "Tau" oraz rockowego zespołu "Irydion". Wydarzenie rozpocznie się o godz. 14:00 i potrwa do godz. 19:00.

Marsz Niepodległości. Nawrocki podjął decyzję

Według doniesień RMF FM, prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w tegorocznym Marszu Niepodległości. "W tej chwili trwają ostatnie, logistyczne przygotowania do zapewnienia bezpieczeństwa głowy państwa" – czytamy na portalu rmf24.pl.

Pod koniec października o udział prezydenta w Marszu Niepodległości była pytana jego doradca Barbara Socha. Oznajmiła wówczas, że Nawrocki podejmie decyzję w tej sprawie "w ciągu kilku dni". – Nie będzie dla nas żadnym zdziwieniem, jeśli prezydent podejmie decyzję o tym, by również w tym roku się pojawić – mówił z kolei kilka dni temu Bartosz Malewski, prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości. To nie będzie pierwszy Marsz Niepodległości z udziałem Karola Nawrockiego. W przeszłości brał w nim udział m.in. jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Tak było chociażby w ubiegłym roku.

11 listopada głowa państwa weźmie udział m.in. w mszy świętej w Świątyni Opatrzności Bożej, uroczystej odprawie wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz złożeniu kwiatów przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

Kilka dni temu przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak poinformował, że w tegorocznym Marszu Niepodległości będzie uczestniczyć prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. – To nie jest marsz narodowców, tylko marsz polskich patriotów – podkreślił.

Czytaj też:

"Narodowcy was tak bolą? Nieładnie". Malewski odpowiada BłaszczakowiCzytaj też:

Marsz Niepodległości 2025. "Spłonie jakaś budka"