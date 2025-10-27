Marsz Niepodległości 2025 coraz bliżej. Poznaliśmy hasło
Marsz Niepodległości 2025 coraz bliżej. Poznaliśmy hasło

Marsz Niepodległości 2024
Marsz Niepodległości 2024 Źródło: PAP / Radek Pietruszka
Znamy hasło tegorocznego Marszu Niepodległości. Odnosi się ono do problemu migracji. Co ważne, po dwóch latach wydarzenie ma znów status zgromadzenia cyklicznego.

Już 11 listopada 2025 r. ulicami Warszawy przejdzie 16. Marsz Niepodległości – największa patriotyczna manifestacja w Europie. Organizatorzy odkrywają szczegóły tegorocznego wydarzenia. Marsz znów ma status zgromadzenia cyklicznego. Taki stan będzie obowiązywał co najmniej do roku 2027.

Pochód przejdzie tradycyjną trasą z Ronda Romana Dmowskiego na błonia Stadionu PGE Narodowego. Tam odbędą się koncerty popularnych raperów "Bastiego" i "Tau" oraz rockowego zespołu "Irydion". Manifestacja rozpocznie się o godz. 14:00 i potrwa do godz. 19:00.

Pod tym hasłem przejdzie Marsz Niepodległości 2025

"Jeden naród – silna Polska" to oficjalne hasło tegorocznego Marszu Niepodległości. "Patrzymy na Europę i widzimy, jak kryzys migracyjny ją rozrywa. Widzimy chaos, zagrożenie bezpieczeństwa i dewastację ładu społecznego. Niestety, ten problem, o którym ostrzegaliśmy, dotarł już do Polski! Ostatnie miesiące to bolesne dowody, że nie możemy czuć się bezpieczni. Przypadki morderstw i przemocy dokonywane przez imigrantów są tragicznym sygnałem ostrzegawczym. Nie możemy udawać, że ten problem nas nie dotyczy – prognozy są jasne: będzie tylko gorzej" – wskazali organizatorzy.

"Jaka jest jedyna obrona? SILNE PAŃSTWO NARODOWE! Tylko Polska, jako państwo, które stawia na JEDEN NARÓD i broni swojej tożsamości, jest w stanie uchronić się przed tą falą. Mówimy stanowcze NIE utopii »Europy ojczyzn« bez ojczyzn. Polska musi pozostać ojczyzną jednego Narodu!" – czytamy na profilu Marszu Niepodległości na Facebooku.

Dworzec Centralny zamknięty w czasie Marszu Niepodległości

W czasie, kiedy planowany jest Marsz Niepodległości, zamknięty będzie dworzec Warszawa Centralna. Organizatorzy manifestacji oskarżają władze stolicy o celowe działanie, mające utrudnić dojazd dziesiątkom tysięcy uczestników marszu do Warszawy. "To nie jest przypadek! To nie jest remont! To jest celowe działanie władz, wymierzone prosto w serca patriotów!" – stwierdzili w komunikacie.

Dworzec Warszawa Centralna zostanie całkowicie zamknięty od południa w sobotę 8 listopada do niedzieli 16 listopada do godz. 4:00 rano. PKP Polskie Linie Kolejowe przeprowadzą w tym czasie prace modernizacyjne obejmujące budowę tzw. trapezu rozjazdowego — czterech dodatkowych rozjazdów, wraz z instalacją nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Celem ma być zwiększenie przepustowości linii średnicowej przed planowaną modernizacją stacji Warszawa Wschodnia.

Opracował: Dawid Sieńkowski
Źródło: Facebook
