Marsz Niepodległości 2025 coraz bliżej. Poznaliśmy hasło

Już 11 listopada 2025 r. ulicami Warszawy przejdzie 16. Marsz Niepodległości – największa patriotyczna manifestacja w Europie. Organizatorzy odkrywają szczegóły tegorocznego wydarzenia. Marsz znów ma status zgromadzenia cyklicznego. Taki stan będzie obowiązywał co najmniej do roku 2027.

Pochód przejdzie tradycyjną trasą z Ronda Romana Dmowskiego na błonia Stadionu PGE Narodowego. Tam odbędą się koncerty popularnych raperów "Bastiego" i "Tau" oraz rockowego zespołu "Irydion". Manifestacja rozpocznie się o godz. 14:00 i potrwa do godz. 19:00.

Pod tym hasłem przejdzie Marsz Niepodległości 2025

"Jeden naród – silna Polska" to oficjalne hasło tegorocznego Marszu Niepodległości. "Patrzymy na Europę i widzimy, jak kryzys migracyjny ją rozrywa. Widzimy chaos, zagrożenie bezpieczeństwa i dewastację ładu społecznego. Niestety, ten problem, o którym ostrzegaliśmy, dotarł już do Polski! Ostatnie miesiące to bolesne dowody, że nie możemy czuć się bezpieczni. Przypadki morderstw i przemocy dokonywane przez imigrantów są tragicznym sygnałem ostrzegawczym. Nie możemy udawać, że ten problem nas nie dotyczy – prognozy są jasne: będzie tylko gorzej" – wskazali organizatorzy.

"Jaka jest jedyna obrona? SILNE PAŃSTWO NARODOWE! Tylko Polska, jako państwo, które stawia na JEDEN NARÓD i broni swojej tożsamości, jest w stanie uchronić się przed tą falą. Mówimy stanowcze NIE utopii »Europy ojczyzn« bez ojczyzn. Polska musi pozostać ojczyzną jednego Narodu!" – czytamy na profilu Marszu Niepodległości na Facebooku.

Dworzec Centralny zamknięty w czasie Marszu Niepodległości

W czasie, kiedy planowany jest Marsz Niepodległości, zamknięty będzie dworzec Warszawa Centralna. Organizatorzy manifestacji oskarżają władze stolicy o celowe działanie, mające utrudnić dojazd dziesiątkom tysięcy uczestników marszu do Warszawy. "To nie jest przypadek! To nie jest remont! To jest celowe działanie władz, wymierzone prosto w serca patriotów!" – stwierdzili w komunikacie.

Dworzec Warszawa Centralna zostanie całkowicie zamknięty od południa w sobotę 8 listopada do niedzieli 16 listopada do godz. 4:00 rano. PKP Polskie Linie Kolejowe przeprowadzą w tym czasie prace modernizacyjne obejmujące budowę tzw. trapezu rozjazdowego — czterech dodatkowych rozjazdów, wraz z instalacją nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Celem ma być zwiększenie przepustowości linii średnicowej przed planowaną modernizacją stacji Warszawa Wschodnia.

