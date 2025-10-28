Kaczyński podjął decyzję. Wiadomo, czy będzie uczestniczyć w Marszu Niepodległości

Przewodniczący klubu parlamentarnego PiS, Mariusz Błaszczak, został zapytany we wtorek w radiu TOK FM o to, czy prezes Jarosław Kaczyński weźmie udział w Marszu Niepodległości.

– Tak. Sądzę, że tak. Tak, jak rok temu – odpowiedział.

Mariusz Błaszczak poinformował, że politycy PiS wezmą udział w marszu 11 listopada. – Będziemy uczestniczyli w tym marszu, bo to nie jest marsz narodowców, tylko marsz polskich patriotów – dodał.

Dodał, że „mogą się tak przedstawiać, natomiast jest nadużyciem stwierdzenie, że jest to marsz jakiegoś środowiska politycznego”.

Marsz Niepodległości pod hasłem "Jeden naród, silna Polska"

Tegoroczny Marsz Niepodległości rozpocznie się o godzinie 13:00 modlitwą na rondzie Dmowskiego w Warszawie. O godzinie 14:00 nastąpi otwarcie marszu, odśpiewanie hymnu, a następnie uczestnicy ruszą w stronę błoń stadionu PGE Narodowego.

W poniedziałek organizatorzy Marszu Niepodległości podali hasło tegorocznej edycji: „Jeden naród, silna Polska”. Prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości Bartosz Malewski przypomniał, że po dwóch latach wydarzenie ma znów status zgromadzenia cyklicznego.

– Od wielu lat Polskę i Europę trawi problem imigracji. Jest to istotny temat w debacie publicznej. Przypominamy, że tylko państwa narodowe są w stanie uchronić się przed tym problemem. Dlatego podkreślamy istotność jednego narodu – mówił w poniedziałek.

Organizatorzy pytani byli, czy w wydarzeniu weźmie udział prezydent Karol Nawrocki. Malewski odpowiedział, że w poprzednich latach, kiedy Karol Nawrocki pełnił inne funkcje, był m.in. prezesem IPN, uczestniczył w marszu. – Nie będzie dla nas żadnym zdziwieniem, jeśli prezydent podejmie decyzję o tym, by również w tym roku się pojawić – powiedział.

