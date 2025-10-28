"Narodowcy was tak bolą? Nieładnie". Malewski odpowiada Błaszczakowi

Przewodniczący klubu parlamentarnego PiS, Mariusz Błaszczak, został zapytany we wtorek w radiu TOK FM o to, czy prezes Jarosław Kaczyński weźmie udział w Marszu Niepodległości.

– Tak. Sądzę, że tak. Tak, jak rok temu – odpowiedział.

Mariusz Błaszczak poinformował, że politycy PiS wezmą udział w marszu 11 listopada. – Będziemy uczestniczyli w tym marszu, bo to nie jest marsz narodowców, tylko marsz polskich patriotów – dodał.

Dodał, że „mogą się tak przedstawiać, natomiast jest nadużyciem stwierdzenie, że jest to marsz jakiegoś środowiska politycznego”.

Na słowa Mariusza Błaszczaka odpowiedział Bartosz Malewski, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

„Co to w zasadzie znaczy, że Marsz Niepodległości to nie marsz narodowców tylko polskich patriotów? Ta sprytna separacja pojęć brzmi jakby odmawiał Pan narodowcom patriotyzmu. A jednak przychodzicie na Marsz organizowany właśnie przez narodowców. Pracujemy na to przez okrągły rok, finansujemy to wydarzenie z dobrowolnych darowizn, a wy przychodzicie i mówicie, że to nie marsz narodowców? Narodowcy Was tak bolą? Nieładnie” – napisał na platformie X.

Marsz Niepodległości pod hasłem "Jeden naród, silna Polska"

Tegoroczny Marsz Niepodległości rozpocznie się o godzinie 13:00 modlitwą na rondzie Dmowskiego w Warszawie. O godzinie 14:00 nastąpi otwarcie marszu, odśpiewanie hymnu, a następnie uczestnicy ruszą w stronę błoń stadionu PGE Narodowego.

W poniedziałek organizatorzy Marszu Niepodległości podali hasło tegorocznej edycji: „Jeden naród, silna Polska”. Prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości Bartosz Malewski przypomniał, że po dwóch latach wydarzenie ma znów status zgromadzenia cyklicznego.

