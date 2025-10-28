"Narodowcy was tak bolą? Nieładnie". Malewski odpowiada Błaszczakowi

Przewodniczący klubu parlamentarnego PiS, Mariusz Błaszczak, został zapytany we wtorek w radiu TOK FM o to, czy prezes Jarosław Kaczyński weźmie udział w Marszu Niepodległości.
– Tak. Sądzę, że tak. Tak, jak rok temu – odpowiedział.
Mariusz Błaszczak poinformował, że politycy PiS wezmą udział w marszu 11 listopada. – Będziemy uczestniczyli w tym marszu, bo to nie jest marsz narodowców, tylko marsz polskich patriotów – dodał.
Dodał, że „mogą się tak przedstawiać, natomiast jest nadużyciem stwierdzenie, że jest to marsz jakiegoś środowiska politycznego”.
Na słowa Mariusza Błaszczaka odpowiedział Bartosz Malewski, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.
„Co to w zasadzie znaczy, że Marsz Niepodległości to nie marsz narodowców tylko polskich patriotów? Ta sprytna separacja pojęć brzmi jakby odmawiał Pan narodowcom patriotyzmu. A jednak przychodzicie na Marsz organizowany właśnie przez narodowców. Pracujemy na to przez okrągły rok, finansujemy to wydarzenie z dobrowolnych darowizn, a wy przychodzicie i mówicie, że to nie marsz narodowców? Narodowcy Was tak bolą? Nieładnie” – napisał na platformie X.
Marsz Niepodległości pod hasłem "Jeden naród, silna Polska"
Tegoroczny Marsz Niepodległości rozpocznie się o godzinie 13:00 modlitwą na rondzie Dmowskiego w Warszawie. O godzinie 14:00 nastąpi otwarcie marszu, odśpiewanie hymnu, a następnie uczestnicy ruszą w stronę błoń stadionu PGE Narodowego.
W poniedziałek organizatorzy Marszu Niepodległości podali hasło tegorocznej edycji: „Jeden naród, silna Polska”. Prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości Bartosz Malewski przypomniał, że po dwóch latach wydarzenie ma znów status zgromadzenia cyklicznego.
Czytaj też:
Marsz Niepodległości 2025 coraz bliżej. Poznaliśmy hasłoCzytaj też:
Trzaskowski pójdzie w Marszu Niepodległości? Padła jasna deklaracja
Zostań współwłaścicielem Do Rzeczy S.A.
Kup akcje już dziś.
Szczegóły: platforma.dminc.pl