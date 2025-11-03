Marsz Niepodległości 2025. "Spłonie jakaś budka"

Tegoroczny Marsz Niepodległości rozpocznie się o godz. 13:00 modlitwą na rondzie Dmowskiego w Warszawie. Na godz. 14:00 zaplanowano otwarcie marszu i odśpiewanie hymnu. Następnie uczestnicy ruszą w stronę błoń Stadionu PGE Narodowego.

W poniedziałek organizatorzy marszu podali hasło tegorocznej edycji: "Jeden naród, silna Polska". Prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości Bartosz Malewski przypomniał, że po dwóch latach wydarzenie ma znów status zgromadzenia cyklicznego.

Uczestnicy corocznej imprezy zastanawiają się, czy marsz przejdzie bez zakłóceń ze strony władz. Mariusz Błaszczak z PiS jest zdania, że marsz jest zagrożony.

– Wrócił Tusk i wróciło zagrożenie, bo przecież kole w oczy Donalda Tuska to, że setki tysięcy polskich patriotów święcą dzień niepodległości 11 listopada, więc trzeba się liczyć z tym, że spłonie jakaś budka pod ruską ambasadą, albo że innego rodzaju niespodzianki będą nas czekać, ale bardzo proszę się tym nie zrażać, bo taka satrapia trwa w czasie ściśle określonym - powiedział poseł na konferencji prasowej.

11 listopada. Policja przygotowuje się do zabezpieczenia wydarzeń

Szef MSWiA Marcin Kierwiński zwrócił się do służb z prośbą o koordynację działań oraz rozmieszczenie sił i środków, które mają zagwarantować spokojny przebieg zgromadzeń i uroczystości 11 listopada.

W komunikacie resortu podano, że minister wkrótce podpisze rozporządzenie o zakazie noszenia broni w tym dniu. "Dokument jest potrzebny, by zwiększyć bezpieczeństwo uczestników zgromadzenia w Warszawie i całej Polsce" – napisano.

Komendant główny policji Marek Boroń przekazał, że 11 listopada do zabezpieczenia Marszu Niepodległości oraz innych wydarzeń w Warszawie i na terenie całego kraju skieruje odpowiednie siły policyjne, w tym doświadczonych funkcjonariuszy prewencji.

"Policja, jak co roku, będzie apelować do uczestników tych wydarzeń o zachowanie spokoju, przestrzeganie porządku publicznego oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy" – podkreśla MSWiA.

Czytaj też:

Trzaskowski pójdzie w Marszu Niepodległości? Padła jasna deklaracjaCzytaj też:

Kierwiński wydał polecenie ws. Marszu Niepodległości. Narada w MSWiA