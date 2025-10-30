Kierwiński wydał polecenie ws. Marszu Niepodległości. Narada w MSWiA

30 października w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się odprawa, w której udział wzięli m.in.: wiceszef MSWiA Czesław Mroczek, wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, kierownictwo policji, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa.

twitter

Narada w MSWiA. Kierwiński podpisze rozporządzenie

Szef MSWiA Marcin Kierwiński zwrócił się do służb z prośbą o koordynację działań oraz rozmieszczenie sił i środków, które mają zagwarantować spokojny przebieg zgromadzeń i uroczystości 11 listopada.

W komunikacie resortu podano, że minister wkrótce podpisze rozporządzenie o zakazie noszenia broni w tym dniu. "Dokument jest potrzebny, by zwiększyć bezpieczeństwo uczestników zgromadzenia w Warszawie i całej Polsce" – napisano.

Kierwiński zaznaczył podczas narady, że koordynacja działań, stały monitoring sytuacji oraz wymiana informacji pomiędzy służbami są kluczowe.

twitter

11 listopada. Policja przygotowuje się do zabezpieczenia wydarzeń

Komendant główny policji Marek Boroń przekazał, że 11 listopada do zabezpieczenia Marszu Niepodległości oraz innych wydarzeń w Warszawie i na terenie całego kraju skieruje odpowiednie siły policyjne, w tym doświadczonych funkcjonariuszy prewencji.

"Policja, jak co roku, będzie apelować do uczestników tych wydarzeń o zachowanie spokoju, przestrzeganie porządku publicznego oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy" – podkreśla MSWiA.

Marsz Niepodległości pod hasłem "Jeden naród, silna Polska"

Tegoroczny Marsz Niepodległości rozpocznie się o godz. 13:00 modlitwą na rondzie Dmowskiego w Warszawie. Na godz. 14:00 zaplanowano otwarcie marszu i odśpiewanie hymnu. Następnie uczestnicy ruszą w stronę błoń Stadionu PGE Narodowego.

W poniedziałek organizatorzy marszu podali hasło tegorocznej edycji: "Jeden naród, silna Polska". Prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości Bartosz Malewski przypomniał, że po dwóch latach wydarzenie ma znów status zgromadzenia cyklicznego.

Czytaj też:

Trzaskowski pójdzie w Marszu Niepodległości? Padła jasna deklaracjaCzytaj też:

Kaczyński podjął decyzję. Wiadomo, czy będzie uczestniczyć w Marszu Niepodległości