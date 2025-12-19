Sceny z życia Jana Englerta

Z półdystansu II "Spróbuję jeszcze raz pofrunąć" deklaruje Jan Englert – aktor, reżyser i pedagog - w biograficznym dokumencie autorstwa Macieja Dancewicza. Premiera – poniedziałek, 22 grudnia o godzinie 21.40 na antenie telewizyjnej Jedynki.
Bohatera filmu zobaczyłem po raz pierwszy na… wyścigach konnych! Miało to miejsce niemal przede półwieczem. Razem z Arkadiuszem Bazakiem, Bernardem Ładyszem, Wojciechem Zagórskim i Maciejem Damięckim należał do artystycznego grona bywalców służewieckiego toru. I szkoda, że tego wątku w ekranowym życiorysie aktora zabrakło.
