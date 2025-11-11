Mastalerek: Kaczyński na Marszu Niepodległości pasuje jak pięść do nosa

Mastalerek skrytykował udział prezesa PiS w Marszu Niepodległości, który we wtorek przejdzie ulicami Warszawy. – Nie wiem, kto mu to podpowiedział – stwierdził w Polsat News.

Jak tłumaczył, marsz organizuje "środowisko, które się na nim zbudowało i skonsolidowało", a nie największa partia opozycyjna. – To oskarżenie wobec PiS, że nigdy nie potrafiło zorganizować czegoś na kształt Marszu Niepodległości, że najpierw musiało z tym walczyć, a teraz musi się podpinać – wskazał.

Kaczyński pójdzie w Marszu Niepodległości

Jego zdaniem Kaczyński, który "toczy wojnę w mediach z liderem Konfederacji Sławomirem Mentzenem, tak naprawdę wprasza się na Marsz Niepodległości". – Aż prosi się o to, żeby wyborcy prawicowi powiedzieli mu, co myślą i jakie mają pretensje do ośmiu lat rządów PiS – powiedział.

Jak dodał, udział Kaczyńskiego w tym wydarzeniu to "tak głupi pomysł, że chyba Jacek Kurski musiał go wymyślić".

Tegoroczny Marsz Niepodległości pod hasłem "Jeden naród, silna Polska" rozpocznie się o godz. 13:00 modlitwą na rondzie Dmowskiego w Warszawie. Na godz. 14:00 zaplanowano otwarcie marszu i odśpiewanie hymnu. Następnie uczestnicy ruszą w stronę błoń Stadionu PGE Narodowego.

Mastalerek o prezesie PiS: Pasuje tam jak pięść do nosa

Mastalerek oświadczył, że gdyby miał coś doradzać prezesowi PiS, powiedziałby mu: "Jest pan na razie liderem największej partii opozycyjnej. To, że będzie się pan przyklejał do mniejszej partii i marszu, które organizuje mniejsze środowisko, nie pomoże panu".

– Prezes Kaczyński często używa takiego zwrotu, że coś pasuje jak pięść do nosa. Kaczyński pasuje do tego marszu jak pieść do nosa. Jest w tym całkowicie niewiarygodni – ocenił były współpracownik Andrzeja Dudy.

