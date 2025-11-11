"Zawsze się temu sprzeciwiałem". Trzaskowski o Marszu Niepodległości
"Zawsze się temu sprzeciwiałem". Trzaskowski o Marszu Niepodległości

Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski
Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski Źródło: PAP / Marcin Obara
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski liczy, że obecność prezydenta Karola Nawrockiego na Marszu Niepodległości zagwarantuje spokój. Jak dodał, władze miasta będą dokładnie śledzić to, co będzie się działo.

Trzaskowski złożył we wtorek kwiaty przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Po uroczystości był pytany przez dziennikarzy o Marsz Niepodległości.

– Ja zawsze walczyłem o to, żebyśmy wszyscy mogli tego dnia świętować, żeby nie było monopolu na organizację marszu – przekonywał. Zwrócił uwagę, że w ubiegłych latach podczas Marszu Niepodległości dochodziło do aktów wandalizmu.

– Nie muszę państwu mówić, że oczywiście zawsze się temu sprzeciwiałem i zawsze stoimy na straży przede wszystkim porządku. Będziemy się dokładnie przyglądać temu, co się będzie działo – zapowiedział.

Jak tłumaczył, obecność prezydenta Polski na marszu rozumie jako gwarancję tego, że wydarzenie przebiegnie spokojnie, bez haseł, które łamią polskie prawo.

Uczestnicy Marszu Niepodległości na Moście Poniatowskiego w Warszawie

Nawrocki pójdzie w Marszu Niepodległości. "Pierwszy raz jako prezydent"

Karol Nawrocki mówił w poniedziałek w TV Republika, że nie pierwszy raz weźmie udział w Marszu Niepodległości, ale po raz pierwszy jako prezydent. – To bardzo szczególne wydarzenie, takie miejsce, gdzie mogą się połączyć wszyscy Polacy w celebrowaniu przywiązania do naszych wartości, tożsamości – argumentował.

Według niego, 11 listopada jest najważniejszą rocznicą. – Po walce pięciu pokoleń, walce, pracy, konsekwentnemu dążeniu do tego, aby Polska była wolną i niepodległą, ten 11 listopada stał się dniem, w którym odzyskaliśmy swój własny dom, czyli Polskę – wskazał prezydent.

Tegoroczny Marsz Niepodległości pod hasłem "Jeden naród, silna Polska" rozpocznie się o godz. 13:00 modlitwą na rondzie Dmowskiego w Warszawie. Na godz. 14:00 zaplanowano otwarcie marszu i odśpiewanie hymnu. Następnie uczestnicy ruszą w stronę błoń Stadionu PGE Narodowego.

Udział w marszu zapowiedzieli m.in. politycy Konfederacji i PiS, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński.

Opracował: Damian Cygan
Źródło: DoRzeczy.pl
