Złamano zakaz. Trzaskowski zapowiada konsekwencje dla uczestników Marszu

Rafał Trzaskowski podkreślił, że zakaz dotyczący środków pirotechnicznych wydał wojewoda.

– Jak widać duża część uczestników nie zastosowała się do tego zakazu. Służby będą wyciągać z tego konsekwencje – stwierdził prezydent stolicy. Trzaskowski przyznał jednocześnie, że na razie nie doszło do żadnych poważnych incydentów.

Polityk dodał ponadto, że nie spodziewa się, żeby marsz był niespokojny, gdyż swój udział zapowiedział w nim prezydent Karol Nawrocki. – Mam nadzieję, że to podziała na uczestników w sposób dyscyplinujący – stwierdził.

Zakaz noszenia lub przemieszczania wszelkiego rodzaju broni i nie tylko

W związku z licznymi zgromadzeniami, szczególnie w Warszawie, wprowadzone zostały nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Ograniczenia obejmą zarówno przestrzeń publiczną, jak i powietrzną oraz wodną.

Jak przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, minister Marcin Kierwiński zwrócił się do służb z prośbą o ścisłą koordynację działań i odpowiednie rozmieszczenie sił, które mają zagwarantować spokojny przebieg obchodów. W całym kraju obowiązywać będzie drugi stopień alarmowy (BRAVO) oraz drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO CRP). "Ze względu na skalę tego przedsięwzięcia istnieje konieczność podjęcia dodatkowych środków prewencyjnych mających na celu czasowe podniesienie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego we wskazanym w rozporządzeniu miejscu" – przekazało w oświadczeniu MSWiA.

Zgodnie z decyzją służb, 11 listopada obowiązywać będzie całkowity zakaz noszenia lub przemieszczania wszelkiego rodzaju broni, nawet w stanie rozładowanym. Policja zapowiedziała również wzmożone kontrole pod kątem posiadania broni białej oraz środków pirotechnicznych, które mogłyby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników uroczystości.

