Kierwiński i Kosiniak-Kamysz wygwizdani. Szef MSWiA: Dziękuję za doping

Szefowi MSWiA oraz MON wzięli udział w centralnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości, obok prezydenta Karola Nawrockiego, a także marszałków Sejmu i Senatu. Podczas uroczystości wręczono oficerom awanse generalskie w Siłach Zbrojnych RP, Policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Aktom mianowania towarzyszyły gwizdy osób, które przyszły na plac, aby wziąć udział w święcie. Z kolei pojawienie się, a następnie wystąpienie prezydenta RP spotkało się z entuzjazmem i brawami.

– tak reakcję zgromadzonych skomentował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Do incydentu wicepremier, szef MON odniósł się w czasie swojego wystąpienia. –

– mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Minister obrony został wygwizdany wcześniej w sierpniu, podczas uroczystości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, kiedy to Karol Nawrocki jako nowy prezydent przejął zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP. Zgromadzony na placu Piłsudskiego tłum skandował hasła o treści m.in. "zejdź ze sceny" czy "do Berlina". Tymczasem Kosiniak-Kamysz mówił o współpracy oraz podkreślał, że w kwestii bezpieczeństwa państwa będzie współpracował z nowym prezydentem Polski.

– Bez współpracy nie ma budowy bezpieczeństwa, nienawistny krzyk osłabia je, niszczy wspólnotę, nie buduje potencjałów sojuszu ani siły społeczeństwa. Niezależnie od emocji, które są normalną sprawą, dla nas, dla naszego rządu, współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa, dla MON, dla mnie jako ministra obrony jest świętym nakazem wynikającym z Konstytucji, praw Rzeczypospolitej, a tak naprawdę z potrzeby serca dbania o dobro i bezpieczeństwo ukochanej ojczyzny i nic nas w tej drodze nie zatrzyma i nic nas w tej drodze nie zniechęci – mówił szef MON.

