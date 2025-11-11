Święto Niepodległości. Prezydent Nawrocki wręczył awanse generalskie

Prezydent Karol Nawrocki, podczas wtorkowych uroczystości z okazji Święta Niepodległości, wręczył oficerom awanse generalskie w Siłach Zbrojnych RP, Policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Na stopień generała dywizji Wojska Polskiego zostali mianowani:

generał brygady Krzysztof Knut – Dowódca 8 Dywizji Piechoty Armii Krajowej

generał brygady Artur Kuptel – Szef Agencji Uzbrojenia

generał brygady Michał Przemysław Sprengel – Radca Koordynator w Biurze Ministra Obrony Narodowej

generał brygady Krzysztof Zdzisław Stańczyk – Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej

generał brygady Grzegorz Stanisław Ślusarz – Dowódca Centrum Operacji Powietrznych – Dowódca Komponentu Powietrznego.

Na stopień wiceadmirała Wojska Polskiego:

kontradmirał Piotr Nieć – Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Na stopień generała brygady Wojska Polskiego:

pułkownik Mieczysław Gurgielewicz – Dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej

pułkownik Mariusz Sebastian Ochalski – Zastępca Szefa Zarządu Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

pułkownik Jarosław Rybak – Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8

pułkownik Marcin Przemysław Siudziński – Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej

pułkownik Krzysztof Paweł Zwoliński – Szef Zarządu Lotnictwa Śmigłowcowego – Zastępca Inspektora Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy o Policji, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na stopień nadinspektora Policji mianowany został:

inspektor Artur Bednarek – Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie.

Na podstawie art. 53 ustawy o Straży Granicznej, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na stopień generała brygady Straży Granicznej mianowany został:

pułkownik SG Daniel Wojtaszkiewicz – Komendant Warmińsko–Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na stopień nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej mianowany został:

starszy brygadier Jacek Niewęgłowski – Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

