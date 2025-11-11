Konrad Piasecki oburzony. "Kompletny absurd 11 listopada"

W całej Polsce odbywają się obchody w związku ze Świętem Niepodległości. Szczególnie huczne wydarzenia planowane są w stolicy, na czele z Marszem Niepodległości.

Dziennikarz TVN24 Konrad Piasecki nie kryje jednak niezadowolenia z blokady ulic w centrum miasta. "Kompletny absurd 11 listopada" – ocenia we wpisie na X.

"Warszawa poblokowana i pozagradzana. Nie da się przedrzeć do i przez Aleje Jerozolimskie – „Bo będzie Marsz”. Setki ludzi odbijają się od policyjnych barierek bezskutecznie próbując dojść np do Muzeum Narodowego. Dziękuję za takie świętowanie" – napisał wyraźnie oburzony.

Nawrocki pójdzie w Marszu Niepodległości. "Pierwszy raz jako prezydent"

Tegoroczny Marsz Niepodległości jest niezwykły, gdyż weźmie w nim udział głowa państwa. Karol Nawrocki mówił w poniedziałek w TV Republika, że nie pierwszy raz weźmie udział w Marszu Niepodległości, ale po raz pierwszy jako prezydent. – To bardzo szczególne wydarzenie, takie miejsce, gdzie mogą się połączyć wszyscy Polacy w celebrowaniu przywiązania do naszych wartości, tożsamości – argumentował.

Według niego, 11 listopada jest najważniejszą rocznicą. – Po walce pięciu pokoleń, walce, pracy, konsekwentnemu dążeniu do tego, aby Polska była wolną i niepodległą, ten 11 listopada stał się dniem, w którym odzyskaliśmy swój własny dom, czyli Polskę – wskazał prezydent.

Tegoroczny Marsz Niepodległości pod hasłem "Jeden naród, silna Polska" rozpocznie się o godz. 13:00 modlitwą na rondzie Dmowskiego w Warszawie. Na godz. 14:00 zaplanowano otwarcie marszu i odśpiewanie hymnu. Następnie uczestnicy ruszą w stronę błoń Stadionu PGE Narodowego.

Udział w marszu zapowiedzieli m.in. politycy Konfederacji i PiS, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński.

