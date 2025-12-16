Czarzasty do Olejnik: Wiele osób by chciało siedzieć na pani miejscu

W programie "Kropka nad i" na antenie TVN24 prowadząca Monika Olejnik zasugerowała, że Włodzimierz Czarzasty wygrał wybory na przewodniczącego Nowej Lewicy, ponieważ "wyciął młodych ludzi", m.in. Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, Krzysztofa Gawkowskiego oraz Tomasza Trelę. – Nie ma pan wyrzutów sumienia? Lewica miała mieć młodą twarz – powiedziała dziennikarka.

Marszałek Sejmu zaprzeczył, jakoby "kogoś wyciął". Zaznaczył również, że politycy, których nazwiska wymieniła Olejnik, są wiceprzewodniczącymi Nowej Lewicy.

Czarzasty do Olejnik: Panią chcą oglądać, a mnie chcą wybierać

Czarzasty porównał swoją sytuację w partii do... prowadzenia programu "Kropka nad i" przez Monikę Olejnik. – Proszę pani, to jest tak, że jest pani świetnym redaktorem, prowadzi pani jeden z najlepszych programów w Polsce. Myślę, że wiele osób by chciało siedzieć na pani miejscu, a nadal pani to prowadzi. Wie pani dlaczego? Jest pani po prostu dobra, chcą panią oglądać. A mnie chcą wybierać – przekonywał. – Niedługo są wybory w Koalicji Obywatelskiej i może tam wybiorą młodą twarz – dodał.

– Dziękuję bardzo za komplementy, ale pan wyciął, mimo wszystko – podsumowała dziennikarka, po czym się roześmiała.

Nowa Lewica wybrała nowe władze

Podczas niedzielnego Kongresu Krajowego Nowej Lewicy delegaci z całej Polski wybrali nowe kierownictwo ugrupowania. Przewodniczącym partii został Włodzimierz Czarzasty, a wiceprzewodniczącymi: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Katarzyna Kotula, Joanna Scheuring-Wielgus, Karolina Zioło-Pużuk, Anna Maria Żukowska, Krzysztof Gawkowski, Wiesław Szczepański, Aneta Złocka, Tomasz Trela i Dariusz Wieczorek. Natomiast sekretarzem generalnym formacji będzie Marcin Kulasek.

Ostatecznie tylko Czarzasty kandydował na stanowisko przewodniczącego Nowej Lewicy, mimo wcześniejszych deklaracji kilku innych polityków o starcie w partyjnych wyborach.

