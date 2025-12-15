Niespodziewane słowa człowieka Czarzastego. Pochwalił Kaczyńskiego

Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu, powiedział w Polsat News, iż prawdą jest, że Polska uratowała swoim wsparciem niepodległość Ukrainy.

– Przypominam, że to było trzy lata temu. Przypominam, żeśmy wiele razy słyszeli słowa uznania i powiem szczerze, ja bym chętnie te słowa dalej słyszał. Ja bym chciał je usłyszeć w piątek, dlatego że nam się to jako Polakom i Polsce należy. To była odważna decyzja Prawa i Sprawiedliwości – powiedział.

Marek Siwiec dodał, że ma wrażenie, że „to była bardzo odważna osobista decyzja pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo bez jego decyzji nie zrobilibyśmy jako państwo czegoś tak odważnego”. – Byłem dumny jako Polak trzy lata temu, gdy uchodźca ukraiński po dwóch dobach oczekiwanie, niestety w kolejce, dostawał PESEL i mógł iść do lekarza – mówił.

Zełenski złoży wizytę w Warszawie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w niedzielę, że planuje wizytę w Polsce 19 grudnia.

„Jeśli chodzi o moją wizytę w Polsce, strona polska zaproponowała nam piątek. Myślę, że nie będziemy niczego odkładać. Dla nas bardzo ważne jest utrzymywanie relacji między nami a Polską” – przekazał Wołodymyr Zełenski.

Również w niedzielę fzecznik prasowy prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, poinformował na platformie X, że „Kancelaria Prezydenta RP zaproponowała stronie ukraińskiej spotkanie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego 19 grudnia w Warszawie”.

„Ustalane są szczegóły planowanej wizyty. Główne tematy rozmów, które odbędą się w Warszawie będą dotyczyły kwestii bezpieczeństwa, spraw gospodarczych i historycznych” – dodał Rafał Leśkiewicz.

Czytaj też:

"Bardzo ważna osoba" w Sejmie. Nieoficjalne doniesienia ws. wizytyCzytaj też:

Przełom w relacjach z Ukrainą? Zełenski ujawnił, kiedy planuje wizytę w Polsce