"Wyrafinowany, okrutny polityk". Płaczek mocno o jednym z liderów koalicji

Podczas Kongresu Krajowego Nowej Lewicy delegaci z całej Polski wybrali nowe kierownictwo ugrupowania.

Przewodniczącym partii został marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Sekretarzem generalnym – Marcin Kulasek. Wiceprzewodniczącymi zostali: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Katarzyna Kotula, Joanna Scheuring-Wielgus, Karolina Zioło-Pużuk, Anna Maria Żukowska, Krzysztof Gawkowski, Wiesław Szczepański, Aneta Złocka oraz Tomasz Trela i Dariusz Wieczorek.

Włodzimierz Czarzasty podczas swojego wystąpienia zapowiedział, że „będziemy walczyć o odzyskanie przez kobiety pełni praw, będziemy walczyć o całkowity rozdział Kościoła od państwa, będziemy przeciwstawiać się katastrofie klimatycznej”.

Mocna ocena Czarzastego

Postać Włodzimierza Czarzastego budzi emocje, które nowy marszałek Sejmu sam podsyca. Jego głośna wypowiedź o "marszałkowskim wecie" odbiła się szerokim echem. O tym, jak wygląda współpraca z drugą osobą w państwie mówił w programie "Super Express: polityk Konfederacji Grzegorz Płaczek.

– Marszałek jeszcze parę lat temu był członkiem PZPR-u, niech to będzie nawet parędziesiąt, nie zwalnia go to z odpowiedzialności moralnej i etycznej. Wchodził do PZPR kilka lat po tym, jak mordowaliśmy jako system Popiełuszkę, jak pałowaliśmy i zabijaliśmy górników. Mam tutaj bardzo okrutną i bardzo twardą ocenę marszałka. Pan marszałek w telewizji kreuje się na osobę uśmiechniętą i otwartą na wszystkie inne partie polityczne. Jest to absolutnie kłamstwo. Wiem, co mówię, bo sam osobiście uczestniczę w posiedzeniach Konwentu Seniorów – powiedział przewodniczący klubu poselskiego Konfederacji.

– Proszę nie mieć złudzeń. To jest wyrafinowany, okrutny polityk lewicowy, który zrobi wszystko żeby zniszczyć polską prawicę i osłabić prezydenta – dodał poseł.

