Rejestracje nowych samochodów w Polsce. Padł rekord

Rezultat z ub. miesiąca oznacza kontynuację trendu wzrostowego na rynku sprzedaży nowych samochodów (czwarty miesiąc z rzędu wzrostu rok do roku). Co więcej, był to najlepszy, rekordowy wynik uzyskany w październiku w historii, jeśli wziąć pod uwagę wyłącznie rejestracje samochodów osobowych.

"W dziesiątym miesiącu br. producenci z Chin sprzedali rekordową liczbę samochodów – 5290 egzemplarzy. Pod względem udziału w rynku również osiągnęli rekordowy poziom – 10 proc. Udział nowych elektrycznych samochodów osobowych (BEV) w rynku wzrósł po raz kolejny z rzędu i w październiku 2025 roku osiągnął rekordowe 9,1 proc. Prognoza IBRM Samar na 2025 rok zakłada rejestrację około 593 tys. samochodów osobowych oraz 69 tys. samochodów dostawczych, choć dynamika wzrostu liczby rejestracji wskazuje na możliwość korekty prognozy w górę w kolejnym miesiącu" – czytamy w komunikacie IBRM Samar.

Rejestracje nowych samochód w Polsce

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w październiku 2025 r. zarejestrowano w Polsce 59 254 samochody osobowe oraz dostawcze o DMC do 3,5 t, czyli o 9,68 proc. (+5232 szt.) więcej niż rok wcześniej oraz o 6,64 proc. (+3692 szt.) więcej niż we wrześniu 2025 r. Dane skumulowane (536 311 szt.) wykazują wzrost sprzedaży w 2025 r. o 7,12 proc. (+35 631 szt.).

W ub. miesiącu zarejestrowano w Polsce 52 730 samochodów osobowych, o 9,62 proc. (+603 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 5,76 proc. (+2873 szt.) więcej niż we wrześniu br. W 2025 r. w Polsce zarejestrowano dotychczas 480 621 nowych samochodów osobowych, o 7,59 proc. więcej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (+33 894 szt.).

"W październiku 2025 roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 30,5 proc. Udział firm osiągnął poziom 69,5 proc." – podano.

Z kolei samochodów dostawczych zarejestrowano 6524, o 10,18 proc. (+144 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 14,36 proc. (+819 szt.) więcej niż we wrześniu br. W tym roku zarejestrowano dotąd łącznie 55 690 aut dostawczych, o 3,2 proc. (+1737 szt.) więcej w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

