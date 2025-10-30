Co dalej z cenami paliw? Sprawdź prognozę

Jak wynika z komentarza rynkowego analityków Reflex, obserwowany od 23 października wzrost hurtowych cen paliw (głównie diesla) znajduje swoje odzwierciedlenie w podwyżkach cen paliw na krajowych stacjach.

Średnia krajowa cena benzyny Pb95 wzrosła w skali tygodnia 4 gr/l i na dzień 30 października wynosi 5,88 zł/l. Olej napędowy w skali tygodnia podrożał z kolei 8 gr/l do średniego poziomu 6,00 zł/l. Ceny autogazu pozostają nadal stabilne. W skali tygodnia litr tego paliwa potaniał symboliczny 1 gr/l do poziomu 2,62 zł/l.

Ceny paliw na stacjach

Pierwszy tydzień listopada może jeszcze przynieść wzrost cen diesla, ale w mniejszej skali około 4 gr/l. Ceny benzyn powinny pozostać stabilne.

Wzrost cen paliw przed uroczystością Wszystkich Świętych, czyli okresem wzmożonego ruchu na drogach, nie zmienia faktu, że tegoroczne wyjazdy będą dla kierowców tankujących olej napędowy najtańsze od listopada 2021 r., a dla kierowców samochodów benzynowych lub z instalacją LPG – od listopada 2020 r.

Olej napędowy jest aktualnie 12 gr/l tańszy niż przed rokiem, a benzyna Pb95 o 19 gr/l. Za autogaz natomiast płacimy mniej o 45 gr/l w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Średnia cena benzyny Pb95 w Unii Europejskiej na dzień 27 października wynosiła 6,53 zł/l (1,54 EUR/l), natomiast diesla – 6,31 zł/l (1,49 EUR/l). Polska ma aktualnie czwarte najniższe ceny benzyny i siódme najniższe ceny diesla spośród krajów UE.

Ile zapłacimy w listopadzie?

Prognoza średnich cen detalicznych na 45. tydzień (3-7 listopada 2025 r.):

Pb95 – 5,88 zł/l (bez zmian);

Pb98 – 6,62 zł/l (bez zmian);

ON – 6,04 zł/l (+0,04);

LPG – 2,62 zł/l (bez zmian).

Na rynku ropy naftowej obserwujemy korektę spadkową ostatniej fali wzrostu cen z rejonów 60 USD/bbl w okolice 66 USD/bbl. W średnim okresie wzrosty cen ropy naftowej mogą być kontynuowane. Wśród głównych czynników wsparcia dla cen ropy naftowej możemy aktualnie wymienić: zacieśnienie sankcji przez USA, Wielką Brytanię i UE w celu ograniczenia zysków Rosji z handlu ropą naftowa i produktami naftowymi; ogłoszone przez prezydenta USA Donalda Trumpa wstępne porozumienie handlowe z Chinami, które odsuwa wizje twardej wojny handlowej i dalszej degradacji i tak słabnącego tempa wzrostu popytu na ropę naftową.

