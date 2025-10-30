Przewrót w radzie nadzorczej Orlenu. Nowym szefem ekspert rządu PiS

Jak czytamy w dzienniku, do nieoczekiwanego przewrotu w radzie nadzorczej Orlenu doszło we wtorek wieczorem.

"Po kilku godzinach «przerwy technicznej» – ogłoszonej na wniosek Ministerstwa Aktywów Państwowych – nadzwyczajne walnego zgromadzenie akcjonariuszy koncernu odwołało przewodniczącego rady nadzorczej Orlenu prof. Wojciecha Popiołka, jej wiceprzewodniczącego Michała Gajdusa oraz Kazimierza Mordaszewskiego" – relacjonuje "Wyborcza".

MAP, którym od końca lipca kieruje Wojciech Balczun nie wyjaśniło, dlaczego w połowie kadencji chce odwołać trzy osoby, które do rady nadzorczej Orlenu trafiły na początku rządów premiera Donalda Tuska ze wskazania ówczesnego ministra aktywów państwowych Borysa Budkę.

Popiołek, Gajdus i Mordaszewski pracowali w radzie Orlenu także za rządów Jakuba Jaworowskiego, który w połowie 2024 r. został kolejnym ministrem aktywów państwowych po wyborze Budki do Parlamentu Europejskiego.

"Ekspert Sasina" nowym szefem rady nadzorczej Orlenu. Kim jest Przemysław Ciszak?

"Następnie na wniosek ministra Balczuna do rady nadzorczej Orlenu na jej nowego przewodniczącego NWZA powołało Przemysława Ciszaka" – czytamy w artykule. Ciszak był ekspertem w resorcie aktywów państwowych, kierowanym przez Jacka Sasina. Jego pracę dla rządu PiS przemilczano w biogramie na stronie Orlenu – podkreśla "GW". Ale Ciszak to także bliski współpracownik obecnego ministra aktywów państwowych.

"Gdy w 2008 r. Wojciech Balczun został prezesem PKP Cargo, stanowisko dyrektora ds. prawnych objął właśnie on. Po pięciu latach Balczun zrezygnował z kierowania PKP Cargo, a Ciszak został dyrektorem prawnym w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, utworzonej pod koniec rządów PO-PSL. W 2015 r. przeszedł na trzy lata do PKP i zajmował w tej firmie stanowisko dyrektora ds. prawnych, a następnie dyrektora-pełnomocnika ds. nieruchomości" – czytamy w tekście.

Wiosną tego roku, kiedy Balczun został prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu, Ciszak otrzymał w tej spółce stanowisko dyrektora zarządzającego ds. korporacyjnych. A gdy w lipcu premier Donald Tusk powołał Balczuna na ministra, Ciszak został dyrektorem generalnym w tym resorcie.

"Został określony jako ekspert Ministerstwa Aktywów Państwowych, którym kierował wtedy Jacek Sasin, w pracach nad reformą nadzoru właścicielskiego, prowadzonych pod egidą ówczesnego wiceministra aktywów Janusza Kowalskiego – w tym okresie polityka Solidarnej/Suwerennej Polski, a od zeszłego roku polityka PiS" – podaje "Wyborcza".

