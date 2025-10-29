Rekordowe wyniki Orlenu. Krajowy gigant najdroższy w historii

Gazeta zauważa, że od początku roku notowania Orlenu na warszawskiej giełdzie poszły w górę o 125 proc. i jest to najlepszy wynik w grupie największych firm uwzględnianych w wyliczaniu indeksu WIG20.

"Tempo wzrostu notowań przyspieszyło w ostatnich tygodniach, pod wpływem oczekiwanego wzrostu zysków z przerobu ropy naftowej, który w pierwszym półroczu przynosił firmie straty" – czytamy na pierwszej stronie środowego wydania "DGP".

– Decydujący wpływ na obecną sytuację na europejskim rynku paliw mają ograniczenia w produkcji i eksporcie paliw z Rosji, pod wpływem zniszczeń spowodowanych przez ataki ukraińskich dronów – tłumaczy analityk DM BOŚ Łukasz Prokopiuk, cytowany w artykule.

Wojenna hossa Orlenu. Spółka zyskuje kosztem Rosji

Dziennik przypomina, że zgodnie z oceną Międzynarodowej Agencji Energii (MAE), pod wpływem bombardowań zdolności produkcyjne rosyjskich rafinerii spadły o ok. 0,5 mln baryłek dziennie, czyli niemal 10 proc. Rosja przedłużyła ponadto do końca roku embargo na eksport benzyny, żeby nie zabrakło jej na rynku wewnętrznym.

"Wprawdzie UE odcięła się od dostaw rosyjskich paliw w 2023 r., ale ze względu na globalny charakter rynku, ograniczenia w produkcji na Wschodzie mają wpływ także na sytuację na obszarze wspólnego rynku. Rosja jest największym na świecie eksporterem diesla i w zeszłym roku miała 16-17 proc. udział w globalnym handlu. MAE ocenia, że w II kwartale dostawy z Rosji tego produktu mogły być niższe o 30-35 proc. niż przed rokiem" – czytamy w tekście.

Marża wzrosła w rok o 100 proc. Koncern wyceniany najwyżej w historii

Jak tłumaczy "DGP", ponieważ, w odróżnieniu od ropy naftowej, na rynku paliw gotowych nie ma wolnych mocy przerobowych, gdy jeden z producentów ma kłopoty, to inni zarabiają więcej.

We wrześniu modelowa marża rafineryjna Orlenu wyniosła 16,5 dolara na baryłkę, co jest wartością o ponad 100 proc. wyższą niż przed rokiem.

Gazeta podkreśla, że inwestorzy wyceniają obecnie Orlen na 115 mld zł, czyli najwyżej w historii.

Czytaj też:

Rafineria Rosnieftu zaopatrująca Moskwę częściowo sparaliżowana