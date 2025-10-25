Rafineria Rosnieftu zaopatrująca Moskwę częściowo sparaliżowana

Jak podał Reuters, powołując się na dwa źródła, największa rafineria Rosnieftu, która w zeszłym roku przerobiła 13,1 mln ton ropy naftowej i odpowiadała za 5 proc. całkowitych zdolności przerobowych w Rosji, została w czwartek zaatakowana przez ukraińskie drony.

Po tym, jak w rafinerii wybuchł pożar, w ogniu stanęła jedna z instalacji o wydajności 4 mln ton ropy rocznie (11 430 ton dziennie, 26 proc. zdolności przerobowej całej rafinerii). Według źródeł Reutersa, pożar spowodował również wyłączenie kilku sąsiednich jednostek.

Rafineria w Riazaniu wcześniej wyłączyła część zdolności przerobowych w sierpniu i ponownie we wrześniu z powodu ataków dronów. W ubiegłym roku zakład wyprodukował 2,3 mln ton benzyny, 3,4 mln ton oleju napędowego i 4,2 mln ton oleju opałowego.

Sankcje na Rosnieft i Łukoil. Trump chce zmusić Putina do rozmów

Rosnieft to największy rosyjski koncern naftowy kontrolowany przez państwo (dostarcza m.in. paliwo rosyjskiej armii). Departament Skarbu USA nałożył w tym tygodniu sankcje na Rosnieft, a także inną rosyjską spółkę naftową, Łukoil.

To pierwsze ograniczenia nałożone na Rosję od czasu powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu. Według amerykańskich mediów, prezydent USA chce w ten sposób zmusić Władimira Putina do negocjacji o zawieszeniu broni na Ukrainie.

Kryzys paliwowy w Rosji. W wielu regionach brakuje benzyny

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, do początku października wolumen przerobu ropy naftowej w Rosji spadł o około 10 proc., do 5 mln baryłek dziennie. Doprowadziło to do przerw w dostawach benzyny, które początkowo wystąpiły na Dalekim Wschodzie i Krymie, a do października rozprzestrzeniły się na 57 regionów Federacji Rosyjskiej.

Na początku października drony zmusiły rafinerię Kinef w obwodzie leningradzkim, drugą co do wielkości rafinerię w Rosji pod względem wolumenu, do ograniczenia swojej wydajności o 40 proc. 19 października rafineria Rosnieftu w Nowokujbyszewsku całkowicie wstrzymała rafinację. Pożar w rafinerii wymusił awaryjne wyłączenie obu głównych jednostek przetwórczych.

