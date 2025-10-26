Przełom przed spotkaniem Trump-Xi? USA i Chiny bliskie porozumienia

Sekretarz skarbu USA Scott Bessent powiedział w niedzielę, że udało się wypracować "bardzo istotne porozumienie" na "konstruktywnym" spotkaniu z wicepremierem Chin He Lifengiem. Politycy rozmawiali w Kuala Lumpur, stolicy Malezji. Porozumienie ma umożliwić uniknięcie 100-procentowych ceł amerykańskich na towary z Państwa Środka i opóźnić chińskie kontrole eksportowe w zakresie pierwiastków ziem rzadkich. Chińskie kontrole i amerykańskie cła mają zacząć obowiązywać od 1 listopada.

"Wojna handlowa" nie rozgorzeje?

To reakcja na bezprecedensowy ruch Pekinu. Otóż Państwo Środka ogłosiło, że zaostrza kontrole nad eksportem produktów związanych z metalami ziem rzadkich, co stanowi olbrzymie wyzwanie USA i Europy. Ekspert ds. Chin prof. Bogdan Góralczyk ocenił, że Chiny zagrały w tej sprawie jak prawdziwe światowe mocarstwo. W przyszłym tygodniu właśnie m.in. o tym w Korei Południowej osobiście rozmawiać będą Donald Trump i Chin Xi Jinping.

Prezydent USA rozpoczął w niedzielę podróż do Azji, w ramach której weźmie udział w szczycie Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Administracja Trumpa komunikuje, że chce on zakończyć "wojnę handlową" między USA a Chinami. Po ASEAN Trump uda się na spotkanie Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), gdzie porozmawia z przywódcą Chin.

Trump bliski porozumienia z Chinami?

W wywiadzie na antenie NBC "Meet the Press" Bessent powiedział, że porozumienie osiągnięte w Kuala Lumpur w Malezji – gdzie prezydent USA podpisał szereg umów handlowych – pozwoli prezydentowi Trumpowi i Xi Jinpingowi omówić w przyszłym tygodniu dalszą współpracę handlową i opanować sytuację. Porozumienie miałoby prowadzić do bardziej zrównoważonego handlu między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Amerykanie chcą m.in., by Chińczycy kupowali od nich soję i inne produkty rolne oraz na poważnie wzięły się za walkę fentanylem, który napływa stamtąd do Stanów.

Zapytany, czy spodziewa się, że Waszyngton zrealizuje groźbę Trumpa dotyczącą nałożenia 100 proc. ceł na chińskie towary, Bessent odpowiedział: "Nie, nie spodziewam się tego, a ponadto oczekuję, że uzyskamy pewnego rodzaju odroczenie kontroli eksportu pierwiastków ziem rzadkich, o którym mówią Chińczycy". Bessent dodał, że ostateczne warunki na pewno zostaną ustalone przez obu przywódców.

Spotkanie Trumpa z Xi w Korei Południowej na marginesie szczytu APEC jest zaplanowane na 30 października.

