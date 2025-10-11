"Niezwykle agresywne stanowisko". Mocna odpowiedź Trumpa na działanie Chin

"Od 1 listopada 2025 r. (lub wcześniej, w zależności od dalszych działań lub zmian podjętych przez Chiny) Stany Zjednoczone nałożą na Chiny cło eksportowe w wysokości 100 procent, oprócz wszelkich obecnie płaconych przez nie ceł” – napisał Trump na portalu Truth Social.

Według amerykańskiego prezydenta Chiny przyjęły "niezwykle agresywne stanowisko w kwestii handlu”.

"Wysłali skrajnie wrogi list do krajów świata, w którym oświadczyli, że od 1 listopada 2025 roku wprowadzają szeroko zakrojone kontrole eksportu praktycznie wszystkich swoich produktów. Dotyczy to wszystkich krajów bez wyjątku i jest ewidentnie planem, który opracowali wiele lat temu. Jest to absolutnie niespotykane w handlu międzynarodowym i stanowi moralną hańbę w relacjach z innymi krajami” – zauważył Trump.

Prezydent USA zapowiedział również wprowadzenie kontroli eksportu krytycznego oprogramowania do Chin.

Wojna handlowa z Chinami

Trump twierdził wcześniej, że jego polityka handlowa wobec Chin była powściągliwa, ale teraz zamierza działać bardziej stanowczo. Według niego decyzja Pekinu może zablokować rynki globalne i "utrudnić życie niemal każdemu krajowi na świecie, a zwłaszcza Chinom”.

Wczoraj przywódca USA stwierdził, że w obliczu działań Pekinu nie ma powodu, by organizować spotkanie z Xi Jinpingiem, które wcześniej zapowiedział. Zagroził również "znacznym" wzrostem ceł na import towarów z Chin do USA. Reuters odnotował, że może to ożywić wojnę handlową, którą Waszyngton i Pekin zawiesiły w wyniku żmudnych działań dyplomatycznych na początku tego roku.

"W zależności od tego, co Chiny powiedzą o wrogim «rozporządzeniu», które właśnie wydały, będę zmuszony, jako prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, do finansowego przeciwdziałania ich posunięciom. Na każdy pierwiastek, który udało im się zmonopolizować, mamy dwa. Nigdy nie sądziłem, że do tego dojdzie, ale być może, jak ze wszystkim, nadszedł na to czas" – napisał Trump w swoim serwisie społecznościowym.

