Trump się wściekł, grozi Chinom odwetem. "Nigdy nie sądziłem, że do tego dojdzie"

"W Chinach dzieją się bardzo dziwne rzeczy! Stają się bardzo wrogo nastawieni i wysyłają listy do krajów na całym świecie, że chcą wprowadzić kontrolę eksportu na każdy element produkcji związany z metalami ziem rzadkich i praktycznie na wszystko inne, co przyjdzie im do głowy, nawet jeśli nie jest produkowane w Chinach" – napisał Trump w piątek serwisie Truth Social.

Prezydent USA, który za około trzy tygodnie ma się spotkać z Xi Jinpingiem w Korei Południowej, wyraził ubolewanie z powodu planów Chin, które – jego zdaniem – chcą trzymać świat jako "zakładnika" po tym, jak w czwartek znacząco rozszerzyły kontrolę eksportu metali ziem rzadkich.

Trump grozi Chinom odwetem za restrykcje eksportowe. Spotkanie z Xi Jinpingiem stoi pod znakiem zapytania

Trump stwierdził, że w obliczu działań Pekinu nie ma powodu, by organizować spotkanie z Xi, które wcześniej zapowiedział. Zagroził również "znacznym" wzrostem ceł na import towarów z Chin do USA. Reuters odnotowuje, że może to ożywić wojnę handlową, którą Waszyngton i Pekin zawiesiły w wyniku żmudnych działań dyplomatycznych na początku tego roku.

"W zależności od tego, co Chiny powiedzą o wrogim «rozporządzeniu», które właśnie wydały, będę zmuszony, jako prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, do finansowego przeciwdziałania ich posunięciom. Na każdy pierwiastek, który udało im się zmonopolizować, mamy dwa. Nigdy nie sądziłem, że do tego dojdzie, ale być może, jak ze wszystkim, nadszedł na to czas" – napisał Trump w swoim serwisie społecznościowym.

Chiny kontrolują ponad 90 proc. światowego przetwórstwa pierwiastków ziem rzadkich. 17 z nich to surowce niezbędne do produkcji pojazdów elektrycznych, silników lotniczych czy radarów wojskowych – podkreśla Reuters.

