Co Trump obiecał Hamasowi, żeby osiągnąć porozumienie? Przecieki z Białego Domu

Według tych doniesień, prezydent USA Donalda Trump co najmniej trzykrotnie kontaktował się z mediatorami, aby przekazać swoje zapewnienia dotyczące rozejmu.

Ponadto, zdaniem portalu, jedną z gwarancji Trumpa było utworzenie kierowanej przez USA wojskowej grupy zadaniowej w celu monitorowania zawieszenia broni. W skład misji ma wejść około 200 amerykańskich żołnierzy, a także personel wojskowy z Egiptu, Kataru, Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Według anonimowego urzędnika Białego Domu, mechanizm ten "wzmocnił zaufanie do gwarancji prezydenta, że porozumienie zostanie zrealizowane zgodnie z zapisami".

Inny urzędnik stwierdził, że Hamas zgodził się na rozejm, ponieważ przetrzymywani w Strefie Gazy izraelscy zakładnicy stali się "bardziej obciążeniem niż atutem" w kontekście przyszłej pozycji negocjacyjnej strony palestyńskiej.

Trump osiągnął zawieszenie broni w Strefie Gazy. Hamas i Izrael podpisali porozumienie

Izraelska armia (IDF) poinformowała w piątek, że od południa (godzina 11:00 w Polsce) obowiązuje zawieszenie broni w Strefie Gazy, a żołnierze wycofali się na ustaloną linię wewnątrz enklawy. Hamas powinien teraz w ciągu 72 godzin uwolnić wszystkich izraelskich zakładników. Następnie Izrael ma wypuścić palestyńskich więźniów.

To realizacja pierwszej fazy 20-punktowego planu pokojowego Trumpa dla Strefy Gazy, który został zatwierdzony w czwartek przez Hamas i Izrael, po negocjacjach prowadzonych w Egipcie.

Kolejne zapisy porozumienia obejmują m.in. złożenie broni przez Hamas, przekazanie przez niego władzy tymczasowej administracji palestyńskiej pod nadzorem międzynarodowym, a także odbudowę Strefy Gazy.

Izrael rozpoczął ofensywę na Strefę Gazy po tym, jak dwa lata temu bojownicy Hamasu zabili, według izraelskich danych, około 1200 osób i wzięli 251 zakładników podczas ataku na południowy Izrael 7 października 2023 r.

Według szacunków palestyńskiego ministerstwa zdrowia kontrolowanego przez Hamas, w wyniku działań izraelskiej armii w Strefie Gazy zginęło ponad 67 tys. osób, głównie kobiet i dzieci.

