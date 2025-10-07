Dwa lata od ataku Hamasu. Polskie MSZ: Liczymy, że negocjacje zakończą cierpienie

7 października 2023 r. palestyński Hamas przeprowadził atak na Izrael, w którym zginęło blisko 1 tys. 200 osób. 251 porwano. Odpowiedź Tel-Awiwu była natychmiastowa i krwawa.

" – przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

W komunikacie czytamy: "Wspieramy wysiłki na rzecz pokoju między Izraelem i Palestyną w myśl rozwiązania dwupaństwowego".

Izraelskie Ministerstwo Bezpieczeństwa podało najnowsze dane dotyczące strat własnych sił zbrojnych od początku wojny z Hamasem w Strefie Gazy. Według komunikatu, od tego czasu zginęło 1152 izraelskich żołnierzy, z czego 42 proc. stanowiły osoby poniżej 21. roku życia. Ponad 140 poległych miało powyżej 40 lat i w większości byli to żołnierze zawodowi – informuje libańska telewizja Al Mayadeen, powołując się na izraelską armię.

Czy będzie pokój?

Tydzień temu prezydent USA Donald Trump ogłosił plan pokojowy dla Gazy, dla którego premier Izraela Binjamin Netanjahu wyraził poparcie. Tymczasem dziś prezydent USA Donald Trump odbył napiętą rozmowę telefoniczną z premierem Izraela po tym, jak Hamas częściowo zaakceptował amerykański plan. Według portalu Axios, Trump był zirytowany chłodną i pesymistyczną reakcją Netanjahu, który uznał gest Hamasu za bez znaczenia. Prezydent USA miał odpowiedzieć: "Czemu ty zawsze musisz być tak cholernie negatywny? To zwycięstwo – przyjmij je!".

Rozmowa była "twarda i stanowcza", lecz przywódcy ostatecznie doszli do porozumienia. jednocześnie w tym samym czasie Izrael nasilił ataki na miasto Gaza, w których zginęło co najmniej pięć osób, a dziesiątki domów zostały zniszczone. W poniedziałek w Egipcie rozpoczęły się negocjacje pokojowe z udziałem delegacji Izraela i Hamasu, dotyczące zawieszenia broni oraz wymiany zakładników.

