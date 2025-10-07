Szynkowski vel Sęk punktuje MSZ. "Powinni zaprosić ambasadora Izraela"

Lidia Lemaniak, DoRzeczy.pl: Zmierzający do Strefy Gazy konwój humanitarny został przechwycony w nocy ze środy na czwartek na wodach międzynarodowych przez izraelską marynarkę wojenną. Wśród zatrzymanych był m.in. poseł KO Franciszek Sterczewski. W poniedziałek aktywiści zostali deportowani. Gdyby teraz rządził PiS i byłaby taka sytuacja, jak z posłem Sterczewskim, to jak MSZ by się zachował?

Szymon Szynkowski vel Sęk, były szef MSZ: Jedna rzecz to jest ocena jego zachowania posła Sterczewskiego. Zdecydowanie krytycznie je oceniam, ponieważ uważam, że poseł powinien reprezentować polską rację stanu i wzmacniać siłę oddziaływania naszej polityki zagranicznej, a nie być problemem dla państwa polskiego i zajmować służby konsularne swoimi problemami w związku z udaniem się w niewłaściwe miejsce w niewłaściwym czasie. Natomiast skoro już się tak wydarzyło, to uważam, że obowiązkiem państwa jest ratować każdego naszego rodaka, niezależnie czy jest parlamentarzystą, czy nie, w sytuacji, w której jego zdrowie i życie, ale nawet wolność, są ograniczane. Tak za naszych rządów działaliśmy w MSZ – kiedy ktokolwiek na świecie takiej pomocy potrzebował, nasze służby konsularne tę pomoc niosły. Z dwóch względów – po pierwsze – dlatego, że nasi rodacy muszą wiedzieć, że państwo polskie za nimi stoi. Po drugie – dlatego, że prestiż państwa wymaga tego, żeby inne państwa wiedziały, że w obronie własnych rodaków państwo zdecydowanie reaguje. Żaden Amerykanin nie czuje się pozostawiony na pastwę losu, bo wie, że USA za nim stoi. Tak samo powinna robić Polska, niezależnie od tego, że to postępowanie jest głupie i nierozsądnie.

Czy obecny MSZ nie zachowuje się zbyt miękko w stosunku do Izraela? Ostatnio mocno wybrzmiały słowa wicepremiera, szefa MSZ Radosława Sikorskiego, który stwierdził, że w Strefie Gazy nie ma ludobójstwa.

Zupełnie nie wiem czemu miały służyć słowa Radosława Sikorskiego. Też krytycznie je oceniam. Wracając do sprawy posła Sterczewskiego, to uważam, że MSZ nie jest od tego, żeby w tej chwili go krytykować, tylko jest od tego, żeby po pierwsze – zaprosić ambasadora Izraela do siebie, aby wyjaśnić sytuację. Na jakiej podstawie parlamentarzysta został aresztowany? Czy to było na wodach międzynarodowych, czy na wodach Izraela? Gdzie w tej chwili przebywa? Jakie procedury wobec niego są przeprowadzane? To powinno mieć miejsce natychmiast po informacji, że poseł Sterczewski został ujęty przez służby Izraela. Następnie – w zależności od udzielonych informacji – powinny być podejmowane inne kroki dyplomatyczne. Izrael powinien wiedzieć, że Polska jest państwem poważnym, reagującym na tego typu incydenty. Koniec, kropka. Ze strony Radosława Sikorskiego mieliśmy za to jakieś sondy na X, czy poseł Sterczewski powinien zapłacić za swoją akcję, czy nie. To nie jest zadanie MSZ, żeby takie sprawy rozstrzygać.

Uważa Pan, że Donaldowi Trumpowi uda się zakończyć w najbliższym czasie konflikt izraelsko-palestyński?

To dopiero bardzo wczesny etap negocjacji, które mają się rozpocząć między Izraelem a Hamasem. Zbyt wczesny, żeby to ocenić. Na pewno jest to krok w dobrym kierunku, a propozycja Stanów Zjednoczonych pozwoliła zaaranżować ramy rozmów pokojowych. To jest na pewno dobra wiadomość, ale jestem bardzo ostrożnym optymistą, bo bardzo wiele takich początkowo dobrych wiadomości, czy nawet porozumień, później upadało.

