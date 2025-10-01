Polski poseł na pokładzie statku przechwyconego przez izraelską armię

Organizatorzy akcji poinformowali, że na części jednostek ogłoszono stan wyjątkowy, a izraelscy żołnierze weszli już na pokłady kilku łodzi.

Flotylla otoczona przez okręty wojenne izraelskiej armii

Jak przekazują media oraz znajdujący się na pokładach przechwyconych statków pasażerowie w mediach społecznościowych, flotylla znajdowała się ok. 140 km od wybrzeża Gazy, gdy w jej pobliżu pojawiło się około 20 izraelskich okrętów wojennych. Po godzinie 20 utracono kontakt z częścią statków; komunikację z niektórymi udało się przywrócić później.

Na jednej z jednostek jest poseł KO Franciszek Sterczewski, a także inni polscy aktywiści: Omar Faris, Nina Ptak i Ewa Jasiewicz. – Wygląda na to, że zostaniemy porwani i przetransportowani do Izraela. Hasło Wolna Palestyna wciąż jest aktualne – relacjonowała jedna z uczestniczek misji. Według władz Izraela flotylla narusza blokadę morską Strefy Gazy i została wezwana do zmiany kursu. MSZ Izraela przekonuje, że oferowało aktywistom możliwość przekazania pomocy humanitarnej "bezpiecznymi kanałami". Z kolei uczestnicy misji twierdzą, że ich celem jest bezpośrednie dostarczenie wsparcia mieszkańcom Gazy.

"Operacja ma przebiec bez użycia przemocy"

Szef włoskiego MSZ Antonio Tajani powiedział, że otrzymał zapewnienie od władz Izraela, iż operacja przechwycenia ma przebiegać bez użycia przemocy i powinna zakończyć się w nocy.

Flotylla Sumud, w której biorą udział przedstawiciele ponad 40 krajów, w środę wpłynęła w tzw. strefę wysokiego ryzyka. Choć jednostki wciąż znajdowały się na wodach międzynarodowych, izraelska marynarka w przeszłości zatrzymywała tam statki próbujące przełamać blokadę. Władze Izraela zapowiadają z kolei, że nie dopuszczą, by flotylli udało się wpłynąć do Strefy Gazy.

