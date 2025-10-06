Polacy z flotylli Sumud "bezpiecznie wylądowali w Atenach"

Izrael deportował 171 aktywistów z międzynarodowej flotylli Sumud, której w ubiegłym tygodniu uniemożliwiono dostarczenie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Działacze zostali deportowani do Grecji i na Słowację. Wśród nich znalazła się Greta Thunberg.

Organizacja Global Movement to Gaza Poland przekazała, że troje polskich uczestników flotylli w poniedziałek opuści izraelskie więzienie i zostanie przetransportowanych samolotem do kraju trzeciego, prawdopodobnie Grecji. Informacje te potwierdził za pośrednictwem platformy X wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. "Nasi obywatele bezpiecznie wylądowali w Atenach. Dziękuję naszym dyplomatom i służbom konsularnym za sprawne działanie" – napisał.

Flotylla z pomocą dla Gazy zatrzymana przez Izrael

Przypomnijmy, że w czwartek i piątek izraelska marynarka wojenna nielegalnie przechwyciła wszystkie 42 statki z pomocą humanitarną i wolontariuszami, którzy zmierzali do Strefy Gazy. Wśród zatrzymanych znaleźli się Polacy: poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris oraz szefowa Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak, która w więzieniu prowadziła strajk głodowy.

Aktywiści z Hiszpanii i Szwajcarii relacjonowali, że zatrzymani przebywali w izraelskim zakładzie karnym w nieludzkich warunkach. Twierdzili, że cierpieli na brak snu, wody i pożywienia, a także byli bici, kopani i zamykani w klatkach. Izraelskie władze odrzuciły te oskarżenia. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela wydało oświadczenie, w którym przekonywało, że prawa wszystkich zatrzymanych zostały zachowane, a jedynym przypadkiem przemocy było ugryzienie lekarki przez aktywistkę w izraelskim więzieniu Ktzi'ot na pustyni Negev, znanego ze stosowania tortur i przemocy seksualnej wobec aresztowanych.

