Rabini pouczają europejskie rządy. "Gloryfikowani są terroryści"

"Opłakujemy ofiary, ale domagamy się również zdecydowanych działań" – oświadczył 6 października w Monachium przewodniczący Konferencji Rabinów Europejskich (CER) rabin Pinchas Goldschmidt z okazji drugiej rocznicy ataku terrorystycznego Hamasu na Izrael.

Rabin Goldschmidt stwierdził, że "terroryści, którzy zaatakowali społeczności żydowskie w Europie, są gloryfikowani". – Społeczności żydowskie nie mogą być skazane na życie za ogrodzeniami i pod ochroną uzbrojonych strażników – zaapelował przewodniczący CER.

Zdaniem rabina Goldschmidta "prawdziwy pokój i prawdziwa demokracja w Europie zostaną przywrócone dopiero wtedy, gdy Żydzi nie będą już musieli być chronieni przed własnymi sąsiadami". Jak dodał, świat nie może dłużej usprawiedliwiać terroryzmu. – Musi bronić prawa Izraela do istnienia, ochrony swoich obywateli i sprowadzenia zakładników do domu – stwierdził przewodniczący CER.

CER, jako Europejski Rabinat, reprezentuje około 1000 członków i 800 aktywnych rabinów, a także największe społeczności żydowskie w Europie. Jego siedziba znajduje się w Monachium.

Przełomowy raport. ONZ oskarża Izrael o ludobójstwo

W połowie września opublikowano raport przygotowany przez komisję powołaną przez Radę Praw Człowieka ONZ. Zawarte w nim ustalenia wskazują, że działania Izraela w Strefie Gazy spełniają cztery z pięciu przesłanek wymienionych w Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa. To pierwszy tak szczegółowy i formalny raport, który jednoznacznie stawia Izraelowi zarzut ludobójstwa. Jako że raport nie jest opinią, lecz zbiorem faktów, może pociągać za sobą skutki polityczne i prawne.

W raporcie liczącym 72 strony wymieniono m.in. zabijanie Palestyńczyków, wyrządzanie im "poważnych obrażeń fizycznych i psychicznych", "umyślne stwarzanie grupie warunków życia mających na celu spowodowanie jej całkowitego lub częściowego zniszczenia" oraz "stosowanie środków mających na celu uniemożliwienie urodzeń w obrębie grupy".

