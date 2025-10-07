Konfederacja proponuje uchwałę ws. Strefy Gazy. Przypomniano o Polaku zabitym przez siły Izraela

"Mam nadzieję, że polscy posłowie nie odwrócą wzroku od zbrodni, których dokonuje Izrael" – napisał Mentzen w mediach społecznościowych.

W projekcie uchwały przewidziano, że Sejm wyrazi głęboki żal z powodu śmierci dziesiątek tysięcy ofiar cywilnych na Bliskim Wschodzie oraz potępi zarówno ataki terrorystyczne Hamasu, wymierzone w ludność cywilną Izraela, jak i "zbrodnicze i mające charakter ludobójstwa" działania wobec ludności cywilnej prowadzone przez siły zbrojne Izraela w Strefie Gazy.

"Sejm RP wyraża stanowczy sprzeciw wobec mordowania ludności cywilnej i przypomina, że żadne cele polityczne ani wojskowe nie usprawiedliwiają zabijania niewinnych ludzi. Ludobójstwo, mordowanie, ostrzeliwanie, głodzenie, porywanie, więzienie i torturowanie to działania sprzeczne z uniwersalnymi wartościami, wynikającymi z chrześcijaństwa i prawa naturalnego" – czytamy w projekcie uchwały.

Pojawia się wzmianka o Sikorskim

Jednocześnie posłowie Konfederacji domagają się, by Sejm wyraził stanowczy sprzeciw wobec zatrzymania przez Izrael obywateli Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczących w akcji na rzecz mieszkańców Strefy Gazy. W uchwale wskazano, że jest to złamanie prawa międzynarodowego.

"Sejm RP wzywa Ministra Spraw Zagranicznych do natychmiastowego podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia sprawy nielegalnego zatrzymania polskich obywateli, a także do wyjaśnienia śmierci polskiego pracownika humanitarnego Damiana Sobóla, zabitego 1 kwietnia 2024 roku w Strefie Gazy przez siły zbrojne Izraela" – czytamy.

W myśl uchwały Sejm ma zaapelować do społeczności międzynarodowej o zdecydowane działania na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie, wstrzymania działań zbrojnych, wypuszczenia więźniów międzynarodowych misji pokojowych i zagwarantowania ochrony życia i zdrowia cywilów, niezależnie od ich wyznania i narodowości.

