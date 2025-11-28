Dobra wiadomość dla kierowców. Ceny paliw w dół

Dobre informacje są efektem powrotu negocjacji w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy.

"Jeszcze przed tygodniem wydawało się, że nowe tegoroczne maksima cen diesla są w zasięgu ręki. Powrót negocjacji w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy wyraźnie zmienił sytuację na europejskim i krajowym rynku paliw. Koniec listopada przynosi więc dobre informacje dla kierowców" – czytamy w komentarzu rynkowym Reflex.

Tyle zapłacimy za paliwo

Jak podkreślają eksperci, na krajowym rynku detalicznym wyhamowały wzrosty cen diesla. Średnia krajowa cena oleju napędowego wzrosła w skali tygodnia 1 gr/l do 6,26 zł/l. Benzyna Pb95 potaniała w skali tygodnia o 4 gr/l do średniego poziomu 5,88 zł/l. Symboliczny 1 gr/l do 2,66 zł/l spadła średnia krajowa cena autogazu.

"Hurtowe ceny benzyny Pb95 w Orlenie w okresie 21-28 listopada spadły 107 zł/m3, natomiast diesla 248 zł/m3. Poziom hurtowych cen benzyny Pb95 jest najniższy od 23 października a diesla od 30 października" – zauważają analitycy.

Przedstawiciele grupy Reflex wskazują, że pierwszy tydzień grudnia może przynieść dalszy spadek średnich detalicznych cen benzyny Pb95 o około 4 gr/l. Potanieć powinien również olej napędowy. Średnia krajowa cena diesla może spaść około 7 gr/l do poziomu 6,19 zł/l.

"Średnia cena benzyny Pb95 w UE to aktualnie 1,57 EUR/l (6,64 zł/l). Diesel również średnio w UE kosztuje 1,57 EUR/l (6,64 zł/l).Polska ma aktualnie czwarte najniższe ceny benzyny i siódme najniższe ceny diesla spośród krajów UE" – czytamy.

Co z cenami ropy naftowej?

Analitycy wskazują, że spadki cen styczniowej serii kontraktów na ropę Brent wyhamowały w rejonie 61,60 USD/bbl i rynek powrócił w okolice 63,40 USD/bbl. W okresie 20-27 ceny ropy Brent potaniały symboliczne 0,25 USD/bbl.Ceny benzyny na rynku ARA spadły 12,25 USD/t. Diesel z kolei potaniał 95 USD/t.

"W niedzielę 30 listopada spotkanie 8 krajów OPEC+. Zgodnie z ustaleniami w trakcie ostatniego spotkania (2 listopada) cykl zwiększania limitów wydobycia (wychodzenia z kolejnej serii dobrowolnych cięć produkcji) ma zostać wstrzymany w I kwartale 2026 roku. Rynek oczekuje, że decyzja ta zostanie podtrzymana" – podkreślają.

Jak zauważają eksperci, w związku z wejściem w życie 21 listopada amerykańskich sankcji zauważalny jest spadek o ponad 20 proc. eksportu rosyjskiej ropy naftowej. "Zakupy zauważalnie ograniczyły Indie, największy importer rosyjskiej ropy naftowej drogą morską oraz Turcja" – tłumaczą.

