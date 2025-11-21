Fatalne wieści dla kierowców. "Ceny mogą osiągnąć poziom maksimum"

Ceny benzyny na rynku hurtowym w tym tygodniu nieznacznie spadły, wzrosły natomiast ceny oleju napędowego i autogazu. Konsekwencją tych zmian będą zwłaszcza podwyżki cen oleju napędowego o kilka/kilkanaście groszy na litrze w zależności od stacji, jak wynika z komentarza rynkowego analityków Reflex.

W odpowiedzi na wzrost cen diesla na rynku europejskim olej napędowy w sprzedaży hurtowej podrożał do poziomu najwyższego od stycznia br., a aktualne ceny na stacjach są najwyższe od marca br., ale zmierzają w kierunku tegorocznego maksimum również ze stycznia, kiedy średnio za litr oleju płaciliśmy 6,42 zł.

Duże wzrosty cen diesla

W ostatnich tygodniach najwięcej zmian dotyczy oleju napędowego. Nawet jeśli ceny benzyny i autogazu zmieniały się, to były to zdecydowanie mniejsze korekty. Wzrost cen oleju napędowego powyżej ceny bezołowiowej 95 to sytuacja, która coraz rzadziej zaskakuje kierowców. Aktualnie różnica między cenami wynosi 29 gr/l, ale wszystko wskazuje na to, że się jeszcze pogłębi.

Średnie ceny paliw 20 listopada prezentowały się następująco:

Benzyna bezołowiowa 95: 5,96 zł/l (spadek o 1 gr/l);

Benzyna bezołowiowa 98: 6,67 zł/l (spadek o 2 gr/l);

Olej napędowy: 6,25 zł/l (wzrost o 9 gr/l);

Autogaz: 2,67 zł/l (wzrost o 4 gr/l).

Szczegółowa prognoza średnich cen detalicznych na 47. tydzień 2025 r. (24-28 listopada):

Pb95: 5,96 zł/l (bez zmian);

Pb98: 6,71 zł/l (bez zmian);

ON: 6,25 zł/l (+0,10)

LPG: 2,67 zł/l (+0,04).

Od stycznia 2026 r. wchodzi w życie embargo UE na import produktów naftowych z krajów trzecich, które zostały wytworzone z rosyjskiej ropy naftowej. W tym kontekście dużą niewiadomą stanowi przyszłość importu diesla do Europy z Indii. Indie (największy odbiorca rosyjskiej ropy naftowej drogą morską) pozostają trzecim największym dostawcą diesla do Europy z udziałem w imporcie sięgającym 20 proc.

