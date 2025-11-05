Orlen uruchomił pierwszy hub ładowania aut elektrycznych. Znamy lokalizację

Pierwszy hub ładowania sieci Orlen Charge został uruchomiony przy trasie S7, na MOP Olsztynek Południe. Hub został wyposażony w nowoczesny system podziału mocy, który dostosowuje poziom ładowania do potrzeb silnika, oferując maksymalną moc 400 kW na stanowisku oraz minimum 200 kW, kiedy wszystkie punkty są zajęte.

Do końca roku koncern otworzy jeszcze kilkanaście hubów przy autostradach i drogach szybkiego ruchu: w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Zgorzelcu i Nowym Dworze Gdańskim, a także na MOP-ach: Barnisław Północ, Barnisław Południe, Gruczno Zachód, Morzęcino Zachód, Brzegi oraz Szumowo.

Szybkie ładowanie samochodów elektrycznych

– Dosłownie w najbliższych dniach uruchomimy trzy kolejne huby, zlokalizowane w Szczecinie, Gorzowie i Grucznie koło Bydgoszczy. Większość nowo uruchamianych hubów ma możliwość rozbudowy liczby punktów ładowania w miarę rozwoju rynku elektromobilności – powiedział podczas uruchomienia hubu w Olsztynku dyrektor wykonawczy ds. elektromobilności w Orlenie Krzysztof Kaczyński.

Jak podkreślił, większość hubów będzie zlokalizowana na terenie istniejących stacji paliw Orlenu, ale część to będą zupełnie nowe inwestycje. – Do połowy przyszłego roku uruchomimy w Warszawie pierwszy hub typu greenfield, zlokalizowany na działce bez stacji paliw Orlen, wyposażony w 12 stanowisk ładowania – zaznaczył Kaczyński.

Według niego, Orlen jest już technicznie przygotowany do dołączenia swoich stacji ładowania do ogólnokrajowego roamingu, ale koncernowi zależy na tym, żeby klienci w pierwszej kolejności korzystali z aplikacji Orlen Charge. – Planujemy także sukcesywną wymianę dotychczasowych stacji ładowania o mocy 50 i 100 kW na szybsze i nowocześniejsze urządzenia, aczkolwiek bardzo często barierą są przyłącza w danych lokalizacjach – wskazał dyrektor.

Zgodnie z jego słowami, dzięki uruchomieniu w tym roku kilkunastu hubów ładowania Orlen praktycznie podwoi liczbę najszybszych punktów ładowania w swojej sieci. "W perspektywie dwóch lat zamierzamy uruchomić ponad 50 takich hubów wzdłuż głównych tras przejazdowych. W ten sposób Orlen dąży nie tylko do zapewnienia swoim klientom najwyższego poziomu obsługi, ale realizuje również strategiczne aspiracje związane z rozwojem zeroemisyjnego transportu i transformacją energetyczną kraju i regionu" – przekazał członek zarządu Orlenu ds. sprzedaży detalicznej Marek Balawejder, cytowany w komunikacie.

Wszystkie huby Orlen Charge będą wyposażone w od sześciu do dwunastu punktów ładowania, z inteligentnym system podziału mocy. Inwestycja w huby do ładowania jest częścią projektu "Perun E-mobility", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach instrumentu CEF Transport AFIF.

Orlen buduje sieć hubów

Orlen Charge posiada obecnie ponad 1,2 tys. punktów ładowania samochodów elektrycznych w całej Polsce.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego.

W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Wchodzi w skład indeksu WIG20.

