Co z cenami paliw? Niepokojąca prognoza

– Cena ropy naftowej utrzymuje się powyżej 60 USD za baryłkę w przypadku ropy WTI oraz 64 USD w przypadku ropy Brent. OPEC Plus zadecydował o tym, żeby w grudniu ponownie podnieść limit produkcyjny o 137 000 baryłek, ale decyduje się, żeby wstrzymać właśnie podwyżki kolejnych limitów produkcyjnych w I kwartale 2026 roku, co doprowadziło do wsparcia minimalnego wzrostu cen – powiedział Stajniak w rozmowie z ISBnews.

Widmo ogromnej nadpodaży

Rynek ropy naftowej jest zagrożony ogromną nadpodażą nie tylko w końcówce 2025 roku, ale również w całym 2026, zaznaczył wicedyrektor Działu Analiz XTB.

– Ogromnym ryzykiem pozostaje to, co będzie się działo z eksportem ropy naftowej Rosji. Stany Zjednoczone oraz Unia Europejska zdecydowały się na dosyć mocne sankcje wobec Rosji, a konkretnie w stosunku do największych spółek naftowych jak Rosneft oraz Łukoil i potencjalnie zagrożony jest eksport ropy drogą morską na poziomie około 3,5 mln baryłek na dzień – wskazał Stajniak.

Pierwsza taka sytuacja od czasu pandemii

Warto podkreślić, że Międzynarodowa Agencja Energii oczekuje, że nadpodaż na rynku ropy naftowej będzie oscylować w przyszłym roku nawet na poziomie 4 mln baryłek na dzień, co byłoby największą nadpodażą od pandemii, dodał.

– Natomiast jeśli chodzi o inne prognozy Agencji Informacji Energetycznej ze Stanów Zjednoczonych, oczekuje się nieco mniejszej nadpodaży, nieco przekraczającej 2 mln baryłek na dzień. Wobec czego, jeśli doszłoby do sytuacji znacznego spadku eksportu ze strony Rosji, może dojść do takiej sytuacji, że jednak nie będziemy mieli tak mocnej nadpodaży, co teoretycznie groziłoby wzrostowi cen w przyszłym roku. Niemniej bazowy scenariusz zakłada, że Rosja w dalszym ciągu będzie kontynuowała eksport ropy naftowej drogą morską, przede wszystkim do Chin, na co wskazuje ostatnie wstępne porozumienie handlowe pomiędzy Chinami oraz Stanami Zjednoczonymi – stwierdził wicedyrektor.

Sebastian Gawłowski

