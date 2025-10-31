Inflacja niższa od prognoz. GUS opublikował nowe dane

Inflacja konsumencka wyniosła 2,8 proc. w ujęciu rocznym w październiku 2025 r., według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,1 proc.

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w październiku 2025 r. wzrosły o 2,8 proc. (wskaźnik cen 102,8) w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1 proc. (wskaźnik cen 100,1)" – czytamy w komunikacie.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 3,4 proc. r/r, ceny nośników energii odnotowały wzrost o 2,6 proc., natomiast ceny paliw do prywatnych środków transportu spadły o 1,8 proc.

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych nie zmieniły się, ceny nośników energii wzrosły o 0,6 proc., a ceny paliw do prywatnych środków transportu wzrosły o 1 proc. Konsensus rynkowy wynosił: +2,9 proc. r/r i +0,4 proc. m/m.

Będzie ruch Rady Polityki Pieniężnej?

"Inflacja dalej spada! W październiku wyniosła 2,8 proc., kolejny raz poniżej oczekiwań analityków oraz poniżej poziomu z września. Szczególnie cieszy wyraźny spadek dynamiki cen żywności" – stwierdził za pośrednictwem platformy X minister finansów Andrzej Domański.

"Inflacja w październiku w dół do 2,8 proc. r/r. Tańsza od oczekiwań żywność, a inflacja bazowa prawdopodobnie spadła w okolice 3 proc. Bez zaskoczeń na energii i paliwach. RPP ma miejsce na dalsze obniżki stóp i taka decyzja będzie prawdopodobnie na stole w przyszłym tygodniu" – oceniło ING.

"Inflacja w październiku zrobiła miłego psikusa i zamiast wzrosnąć spadła do 2,8 proc. r/r z 2,9 proc. r/r. Taki wynik był nie tylko niższy od konsensusu, ale też od prognozy, którą na konferencji pokazał prezes NBP (w obu przypadkach 3,0 proc. r/r). W październiku inflację obniżały ceny żywności – miesięcznej stabilizacji cen towarzyszył spadek ich rocznej dynamiki. W przeciwnym kierunku działały paliwa, których ceny wzrosły o 1 proc. m/m, wobec silnego spadku przed rokiem. Inflacja bazowa najpewniej obniżyła się w okolice 3,0 proc. r/r z 3,2 proc. r/r. Drzwi do obniżki stóp w listopadzie pozostają uchylone" – skomentował PKO Bank Polski.

