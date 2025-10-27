Najważniejsze dodatki do emerytury w 2026 r. Sprawdź, ile możesz zyskać

Na waloryzację oraz 13. i 14. emeryturę w budżecie państwa na rok 2026 zaplanowano 55 mld zł. W marcu będzie mieć miejsce coroczna waloryzacja emerytur i rent. Celem waloryzacji jest ochrona świadczeń przed utratą wartości wynikającą m.in. z inflacji. Z rządowego projektu budżetu państwa na 2026 r. wynika, że wskaźnik przeliczenia wyniesie 4,88 proc.

Oznacza to, że minimalna emerytura, która obecnie wynosi 1 878,91 zł brutto, od 1 marca 2026 r. może zostać podniesiona do 1 970,60 zł brutto (wzrost o 91,69 zł brutto). Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy w połowie lutego 2026 r. W przypadku 14. emerytury dla osób, których świadczenie przekracza 2 900 zł brutto, obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". W praktyce kwota świadczenia jest pomniejszana o kwotę, o jaką dochód przekroczył próg.

Świadczenie honorowe. Ile wyniesie w 2026 roku?

Waloryzacja wpłynie na świadczenie honorowe, wypłacane osobom, które ukończyły 100. rok życia. Od 1 stycznia 2025 r. świadczenie wynosiło 6 246,13 zł brutto, a po marcowej waloryzacji wzrosło do 6 589,67 zł brutto. W 2026 r. będzie to 6 911,25 zł brutto.

Świadczenie przyznawane jest niezależnie od pobieranej emerytury lub renty. Jeśli senior ma już ustalone prawo do świadczeń emerytalno-rentowych, nie musi składać żadnych dokumentów – pieniądze zostaną przekazane automatycznie, na konto lub przekazem pocztowym.

Dodatkowe świadczenia do emerytury

Podniesione zostaną także kwoty dodatków, m.in. pielęgnacyjnego, wypłacanego osobom powyżej 75. roku życia oraz niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Wzrośnie on z 348,22 zł do 365,21 zł miesięcznie. Osoby starsze otrzymują świadczenie z urzędu, co oznacza, że nie muszą składać zaświadczenia o stanie zdrowia. Dodatek otrzymują z ZUS wraz z emeryturą.

Jak wyliczył dziennik "Fakt", dodatek kombatancki od 1 marca 2026 r. może wzrosnąć z 348,22 zł do 365,21 zł miesięcznie. Kombatantom i innym osobom uprawnionym przysługuje również dodatek kompensacyjny w wysokości 15 proc. dodatku kombatanckiego. Przysługuje on też wdowom lub wdowcom po kombatantach. Obecnie wynosi 52,23 zł. Od 1 marca 2026 r. będzie to 54,78 zł miesięcznie.

Ponadto emerytom, rencistom i inwalidom przysługuje ryczałt energetyczny, pozwalający na obniżenie kosztów stałych gospodarstw domowych. Obecnie wynosi 312,71 zł. Po waloryzacji będzie to 321,97 zł.

