Nadchodzi rewolucja w ZUS. Ułatwienia dla przedsiębiorców i pracowników

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) szykuje zmiany ułatwiające korzystanie z kont internetowych. Chodzi o nowy portal oraz aplikację.

– Od sierpnia ubiegłego roku etapowo wdrażamy nową odsłonę naszego portalu. Wtedy wprowadziliśmy pierwsze zmiany – pojawiła się nowa nazwa systemu, czyli eZUS, oraz zmodyfikowany proces logowania, w tym logowanie dwuskładnikowe. (...) Teraz przygotowujemy się do drugiego kroku, który obejmie przebudowę całej roli klienta-płatnika składek – powiedziała w rozmowie z Interią Magdalena Mazur-Wolak, dyrektor Departamentu Relacji z Klientami w ZUS.

– Nowy interfejs ma uprościć dostęp do najważniejszych informacji, bo kluczowe jest poprawienie nawigacji – to jest teraz najbardziej dokuczliwe. Chodzi o to, żeby łatwiej można było dotrzeć do tego, czego klient poszukuje. Z nowego okna startowego płatnik składek uzyska szybki dostęp do najbardziej interesujących informacji: saldo, e-ZLA, sprawy płatnika, wiadomości, kalendarz wizyt – wskazała. – Ten widok zastąpi pięć dotychczasowych oddzielnych zakładek i powinien ułatwić klientom sprawdzanie m.in. rozliczeń z ZUS – podkreśliła.

Wielkie zmiany w ZUS

ZUS planuje wdrożenie zmian pod koniec tego roku, prawdopodobnie w grudniu. Obecnie trwają zaawansowane testy, w tym pilotaż nowego rozwiązania. – Pracujemy też nad aplikacją mobilną dla płatników składek. Planujemy jej udostępnienie w pierwszej połowie 2026 r. Aplikacja będzie zawierać najczęściej używane funkcje, m.in. wizualizację salda (w formie kolorowych wskaźników), informacje o zwolnieniach lekarskich pracowników, możliwość wysyłania niektórych dokumentów oraz generowania zaświadczeń – poinformowała Mazur-Wolak.

– Aplikacja będzie szczególnie przydatna dla właścicieli większych firm lub tych, którzy korzystają z biur rachunkowych – pozwoli im szybko sprawdzić kluczowe informacje bez konieczności logowania się do wersji webowej – zaznaczyła. W kolejnym etapie ZUS zamierza wdrożyć płatności mobilne, które pozwolą uregulować online niedopłatę, np. za pomocą blika.

Jakie zmiany obejmą klientów indywidualnych? – Klient zobaczy zarówno dane o składkach i stanie konta emerytalnego, kapitale początkowym, jak i informacje o świadczeniach, zwolnieniach lekarskich czy zasiłkach. Wszystko w jednym (...). Chcemy, by korzystanie z eZUS było intuicyjne i przyjazne – także dla osób, które zaglądają tam raz na kilka miesięcy – stwierdziła dyrektor Departamentu Relacji z Klientami w ZUS. Ważną funkcją będzie możliwość opłacenia składek z poziomu aplikacji.

ZUS jest najważniejszą instytucją polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się pobieraniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wypłacaniem świadczeń, takich jak emerytury, renty i zasiłki.

