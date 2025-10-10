Świadczenie honorowe. Nawet 6,5 tys. zł miesięcznie

Po marcowej waloryzacji jego wysokość wzrosła do 6 589,67 zł brutto miesięcznie. Pieniądze przysługują każdemu stulatkowi – nawet jeśli nigdy nie pracował i nie pobierał emerytury.

Świadczenie przyznawane jest z urzędu

Świadczenie zostało wprowadzone na mocy ustawy z 18 października 2024 roku o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia (Dz.U. z 2024 r. poz. 1674). Przepisy przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda.

Zgodnie z przepisami:

osoby po 100. roku życia z polskim obywatelstwem i uprawnieniami emerytalno-rentowymi otrzymują świadczenie z urzędu,

osoby bez takich uprawnień muszą złożyć wniosek ESH w ZUS,

od 1 stycznia 2025 r. świadczenie wynosiło 6 246,13 zł brutto, a po marcowej waloryzacji wzrosło do 6 589,67 zł brutto,

świadczenie honorowe podlega opodatkowaniu i składce zdrowotnej,

senior może otrzymać tylko jedno świadczenie honorowe, nawet jeśli pobiera kilka innych świadczeń.

Wysokość świadczenia jest corocznie waloryzowana na zasadach podobnych do emerytur i rent. Jak informuje ZUS, seniorzy, którzy do 28 lutego 2025 roku otrzymywali 6 246,13 zł, po waloryzacji automatycznie zaczęli otrzymywać wyższą kwotę.

Dla roczniki z prawem do świadczenia

W 2025 roku prawo do świadczenia mają dwa roczniki – osoby urodzone w 1924 i 1925 roku, które ukończyły 100 lat.

Świadczenie przyznawane jest niezależnie od pobieranej emerytury lub renty. Jeśli senior ma już ustalone prawo do świadczeń emerytalno-rentowych, nie musi składać żadnych dokumentów – pieniądze zostaną przekazane automatycznie, na konto lub przekazem pocztowym. W przypadku braku takich uprawnień należy złożyć wniosek ESH w ZUS. Formularz dostępny jest zarówno w placówkach, jak i na stronie zus.pl.

