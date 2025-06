To wciąż mało znane świadczenie. Emeryt może dostać ponad 6 tys. zł miesięcznie

Emerytura honorowa to wciąż mało znane świadczenie, które jednak może znacząco zwiększyć domowy budżet seniora. Jeszcze do niedawna było ono przyznawane na wniosek osoby upoważnionej. Teraz, po podpisaniu w listopadzie ubiegłego roku przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji stosownej ustawy, emerytura honorowa jest przyznawana z urzędu.

Emerytura honorowa

Od marca tego roku kwota emerytury honorowej wynosi 6590 zł miesięcznie, co stanowi wzrost o ponad 340 zł w porównaniu do poprzedniej kwoty. Co jednak ważne, podpisana przez prezydenta ustawa wprowadziła mechanizm waloryzacji. To oznacza, że emerytura honorowa niektórych seniorów wzrosła nawet o 1050 zł. Jak to możliwe?

W przeszłości kwota emerytury honorowej była ustalana wraz z decyzją o jej przyznaniu i aż do końca jej wypłacania pozostawała na tym samym poziomie. Waloryzacja spowodowała, że pobierana przez stulatków kwota została odpowiednio zwiększona. W części przypadków o ponad 1000 zł.

Przypomnijmy, że prawo do otrzymywania emerytury honorowej ma osoba, która ukończyła 100 lat oraz posiada polskie obywatelstwo i ma prawo do emerytury lub renty. Co ważne, osoby nie posiadające prawa do świadczenia emerytalnego lub rentowego również mogą otrzymać dodatek honorowy. Muszą jednak złożyć do ZUS odpowiedni wniosek.

Ustawa przewiduje, że świadczenie honorowe podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a od świadczenia będzie pobierana składka zdrowotna. W razie zbiegu u jednej osoby prawa do więcej niż jednego z powyższych świadczeń, osobie tej przysługiwać będzie tylko jedno świadczenie honorowe.

Nowe przepisy zastąpiły dotychczasowy, pozaustawowy i prowizoryczny mechanizm przyznawania świadczenia, który działał od ponad 50 lat.

