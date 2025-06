ZUS wyśle ważne listy do emerytów

Od lipca ruszy wypłata renty wdowiej. Nowe przepisy umożliwiają seniorom, którzy stracili małżonka, wybrać korzystniejszą dla siebie opcję: otrzymanie 100 proc. własnej emerytury i 15 proc. świadczenia po zmarłym lub odwrotnie – 100 proc. świadczenia po zmarłym i 15 proc. swojej emerytury. Do ZUS wpłynęło ponad 900 tysięcy wniosków o to świadczenie.

W liście od Zakładu, emeryt/emerytka pozna termin wypłaty świadczenia. ZUS będzie je wypłacać 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca – informuje "Fakt". W liście znajdzie się również informacja, jak ZUS wyliczył rentę wdowią. Zakład poda wysokość emerytury wdowy lub wdowca, a także renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Wskaże także opcję, którą wybrał senior (lub też dla niego korzystniejszą, którą wybrał ZUS) – czyli, które świadczenie jest wypłacane w całości, a które tylko w 15 proc.

Zakład przekaże też informację nt. potrącenia z renty zaliczki na podatek dochodowy oraz składki zdrowotnej. Zakład wskaże kwotę, jaką wdowa lub wdowiec będzie otrzymywać od lipca "na rękę".

Co istotne, od decyzji ZUS będzie można się odwołać. Dokładna instrukcja, jak to zrobić, również znajdzie się w liście od instytucji.

"Od decyzji może pan/pani wnieść odwołanie do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych właściwego ze względu na pana/pani miejsce zamieszkania. Odwołanie można złożyć na piśmie osobiście w placówce ZUS, wysłać pocztą na adres wskazany na pierwszej stronie decyzji albo przyjść do ZUS i podyktować je do protokołu. Jego złożenie nic nie kosztuje. Odwołanie musi zawierać własnoręczny podpis wdowy lub wdowca lub ich pełnomocnika" – opisuje "Fakt".

Warunki do spełnienia

Zgodnie z ustawą renta wdowia przysługiwać będzie wdowie i wdowcowi, któremu przysługuje prawo do:

renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub odpowiednio – małżonce oraz własnego świadczenia emerytalno-rentowego – tj. emerytury, emerytury rolniczej, emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rolniczej szkoleniowej, renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, wojskowej renty inwalidzkiej albo policyjnej renty inwalidzkiej.

Trzeba też spełnić następujące warunki: mieć co najmniej 60 lat (w przypadku kobiet) lub odpowiednio – 65 lat (w przypadku mężczyzn), do dnia śmierci małżonka/małżonki pozostawała/pozostawał z nim/z nią we wspólności małżeńskiej; nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku/małżonce nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego, czyli przed ukończeniem 55 lat (w przypadku kobiet) lub odpowiednio – 60 lat (w przypadku mężczyzn) oraz nie pozostawać obecnie w związku małżeńskim.

