ZUS wysłał 8,6 mln listów do emerytów. "W kopercie znajdą się dwie decyzje"

"Emeryci i renciści otrzymają listy, które dotyczą wypłacanych świadczeń. W kopercie znajdą się dwie decyzje: o marcowej waloryzacji oraz trzynastej emeryturze. Zakończyliśmy wysyłkę decyzji waloryzacyjnych oraz decyzji o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, tzw. 13 emerytury. Oznacza to, że do naszych klientów trafi łącznie ponad 8,6 mln sztuk dokumentów" – poinformował w piątek (13 czerwca) Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

"Wszyscy seniorzy otrzymali swoje świadczenia po marcowej waloryzacji, której wskaźnik wyniósł 5,5 proc. Zakończyła się także wypłata trzynastek – w tym roku to 1878,91 zł brutto. Trzynastka trafiła do wszystkich osób, które na dzień 31 marca br. miały prawo do wypłaty renty lub emerytury albo innego długoterminowego świadczenia, które wypłacamy. W pierwszej decyzji podaliśmy kwotę świadczenia po marcowej waloryzacji, a także kwotę pobranej składki oraz zaliczki na podatek dochodowy. Mamy obowiązek, aby taką informację przekazać świadczeniobiorcom. Wysyłkę decyzji waloryzacyjnych zrealizowaliśmy – analogicznie jak w latach ubiegłych – łącznie z wysyłką decyzji o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, w jednej kopercie" – przekazał ZUS.

Tyle wynosi przeciętna emerytura

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał najnowsze dane dotyczące kwoty przeciętnej emerytury. Jak wynika z dokumentu, przeciętna emerytura w Polsce wynosi obecnie 4198,58 zł. Dla porównania – uśredniona kwota tego świadczenia w ubiegłym roku wynosiła 3862,61 zł. W ciągu całego roku 2024 ZUS wysłał 292,290 mld zł emerytur. Obecnie ZUS obsługuje 6,361 mln emerytów. W okresie od grudnia 2023 do grudnia 2024 liczba emerytów wzrosła o 100 tys.

Waloryzacja to proces podwyższania świadczeń emerytalnych i rentowych, mający na celu utrzymanie ich realnej wartości mimo inflacji. Innymi słowy, waloryzacja chroni emerytów przed spadkiem siły nabywczej pieniądza.

