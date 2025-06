Waloryzacja emerytur i rent w 2026 roku. Jest decyzja rządu

Propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w przyszłym roku Rada Ministrów przyjęła na posiedzeniu w czwartek (12 czerwca).

Wzrost emerytur i rent. Rząd odsłania karty

"Rząd zaproponuje Radzie Dialogu Społecznego zwiększenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2026 roku, na poziomie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2025 roku" – czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Oznacza to, że w przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 4,9 proc. Dzięki temu, prognozowana podwyżka najniższej emerytury gwarantowanej przez państwo wzrosłaby od 1 marca 2026 roku o 92,07 zł, czyli z 1878,91 zł do 1970,98 zł.

Płaca minimalna i stawka godzinowa

Ministrowie przyjęli także propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2026 r., która zakłada wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia przyszłego roku o 3 proc. do 4 806 zł brutto, a minimalnej stawki godzinowej – o 3 proc. do 31,4 zł brutto za godzinę.

"Proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2026 roku, czyli 4806 zł zł, oznacza wzrost o 140 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2025 roku (4666 zł)" – podaje CIR.

Budżet, PKB, inflacja

Rząd przyjął również założenia projektu budżetu państwa na rok 2026, zakładające wzrost PKB na poziomie 3,5 proc. oraz średnioroczną inflację w wysokości 3 proc.

Zgodnie z propozycją, płace w "budżetówce" mają wzrosnąć w przyszłym roku o 3 proc., zaś stopa bezrobocia rejestrowanego (na koniec roku) – 4,9 proc.

Średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń są corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Rada Ministrów przedłoży je także do opinii ogólnokrajowym organizacjom związków zawodowych zrzeszających pracowników państwowej sfery budżetowej.

