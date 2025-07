"Historyczny moment". Odkryto największe złoże ropy w Polsce

Spółka Central European Petroleum odkryła duże złoże ropy naftowej u wybrzeży Polski. Odkrycia dokonano ok. 6 kilometrów od Świnoujścia otworem wiertniczym Woli East 1 (WE1), wykonanym na Morzu Bałtyckim.

To ma być największe złoże ropy w Polsce

W komunikacie poinformowano, że odkryte złoże może zawierać 22 miliony ton wydobywalnych węglowodorów w postaci ropy naftowej i kondensatu oraz 5 mld metrów sześciennych gazu o jakości handlowej.

Według szacunków, łączna ilość zasobów koncesji Wolin obejmuje ponad 33 mln ton wydobywalnej ropy naftowej i kondensatu oraz 27 mld metrów sześciennych gazu o jakości handlowej.

Spółka podkreśla, że mamy do czynienia z największym konwencjonalnym odkryciem ropy naftowej w historii Polski, a jednocześnie jednym z największych w Europie w ostatnie dekadzie.

– To historyczny moment zarówno dla Central European Petroleum, jak i polskiego sektora energetycznego – podkreślił cytowany w komunikacie dyrektor generalny CEP Rolf G. Skaar.

Jak podkreślił, jego spółka traktuje to odkrycie jako fundament do długofalowego, odpowiedzialnego zagospodarowania polskich zasobów morskich. – Wolin East to coś więcej niż tylko obiecujące złoże – to wspólna szansa na uwolnienie pełnego potencjału geologicznego i energetycznego Morza Bałtyckiego – dodał.

Odkrycie wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski?

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a jednocześnie Główny Geolog Kraju Krzysztof Galos uważa, że odkrycie Wolin East może okazać się jednym z przełomowych momentów w historii poszukiwań węglowodorów w Polsce. – Jeśli odkrycie to zostanie ostatecznie potwierdzone, to złoże Wolin East może stać się największym odkrytym do tej pory w Polsce złożem ropy naftowej i towarzyszącego jej gazu ziemnego – wskazał. Według Galosa, przyszłe zagospodarowanie tego obiektu może znacząco przyczynić się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski i zmniejszenia jej uzależnienia od zewnętrznych dostawców węglowodorów. Warunkiem jest jednak, jak podkreślił, wcześniejszego spełnienia wszystkich niezbędnych wymogów formalnych umożliwiających podjęcie jego eksploatacji.

Koncesję wolin wydało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Obejmuje ono obszar 593 km. kwadratowych.

Czytaj też:

Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Jest zgłoszenie projektu do KECzytaj też:

Największe w Europie turbiny wiatrowe trafiły na Bałtyk. Polska stawia na wiatraki