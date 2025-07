Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. Jest zgłoszenie projektu do KE

Zgłoszenie obejmuje szczegółowy opis projektu, którego celem jest budowa elektrowni jądrowej na Pomorzu. Równolegle toczy się proces notyfikacyjny dotyczący pomocy publicznej dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

KE oceni projekt

Notyfikacja przez inwestora projektu inwestycyjnego w trybie Traktatu Euratom jest procesem odrębnym od postępowania notyfikacyjnego dotyczącego pomocy publicznej dla projektu prowadzonego z inicjatywy państwa. Notyfikacja w ramach Traktatu Euratom jest wymogiem prawnym dla projektów jądrowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jej celem jest umożliwienie Komisji Europejskiej oceny projektu pod kątem jego zgodności z celami Traktatu Euratom, w tym w szczególności kwestiami bezpieczeństwa, aspektami technicznymi oraz ekonomicznymi projektu, podano.

– Zgłoszenie przez inwestora projektu do Komisji Europejskiej zgodnie z Traktatem Euratom to ważny kamień milowy w realizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Dokonywane postępy w realizacji projektu pierwszej polskiej elektrowni jądrowej to wyraz naszej determinacji, by zapewnić Polsce bezpieczne i stabilne źródło energii na dziesięciolecia – powiedział pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna, cytowany w komunikacie.

Notyfikacja w ramach artykułu 41 Traktatu Euratom to jeden z kluczowych etapów przygotowania inwestycji. – To również wyraz naszego zaangażowania w realizację projektu zgodnie z najwyższymi standardami Unii Europejskiej. Notyfikując projekt, potwierdzamy poczynione już postępy w realizacji inwestycji oraz proaktywne podejście do dalszych działań realizacyjnych – dodał prezes PEJ Marek Woszczyk.

Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce

Rezultatem postępowania notyfikacyjnego będzie uzyskanie opinii Komisji Europejskiej na temat projektu pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, która to opinia jest niezbędna m. in. do uzyskania zezwolenia na budowę wydawanego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) odpowiada za przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Spółka będzie także odpowiadać za budowę kolejnych reaktorów o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 GWe do ok. 9 Gwe.

