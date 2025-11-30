Polscy geopolitycy marzą o polskim imperium

Termin „geopolityka” zrobił w ostatnich latach w naszym kraju oszałamiającą karierę. Każdy jest dziś geopolitykiem i specjalizuje się w geopolityce. Pojęcia tego nadużywają influencerzy na popularnym YouTube i komentujący w mediach społecznościowych. Czym właściwie jest geopolityka i dlaczego stała się w Polsce tak popularna?

IDEOLODZY NADCHODZĄCEGO IMPERIUM

Zacznijmy od pytania: Czy geopolityka jest nauką? O ile mi wiadomo, nigdy i nigdzie nie została ona uznana oficjalnie za dyscyplinę naukową, choć osoby się nią zajmujące bardzo się o to zawsze starały. Widać było tę próbę szczególnie mocno w III Rzeszy, gdy niemieccy geopolitycy chyba co do jednego poparli Adolfa Hitlera.