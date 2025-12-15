Debata Lisicki - Bartosiak. Zapraszamy na Kanał Do Rzeczy

Debata Pawła Lisickiego z Jackiem Bartosiakiem odbędzie się na żywo naszym kanale już we wtorek 16 grudnia o godzinie 20.00. Serdecznie zapraszamy.

Co dalej z Polską i Europą?

W jednym z niedawnych komentarzy na kanale "Do Rzeczy" Paweł Lisicki wskazywał na niepokojącą bezradność polskiej klasy politycznej wobec dziejących się geostrategicznych zmian na świecie i w Europie.

– I teraz dochodzę do najgorszej konkluzji, wynikającej z tej wypowiedzi. Mianowicie takiej, że w głowach tych ludzi kategoria polskiego interesu została scedowana albo utożsamiona z tym, co reprezentuje Donald Trump. Ale przecież Donald Trump reprezentuje interes amerykański. Jego hasłem nie było Poland First, jego hasłem było America First. A czasem może się tak zdarzyć i można to było zaobserwować wielokrotnie w przeszłości, że jedno i drugie się nie pokrywa – podkreślał naczelny "Do Rzeczy".

Również Jacek Bartosiak wskazuje w jednej ze swoich wypowiedzi, że pozycja Polski na arenie międzynarodowej słabnie. Jak stwierdził analityk, "nie odzyskaliśmy żadnej niepodległości, tylko zostaliśmy dołączeni do systemu zachodniego i elity polskie przyjęły orientacje na zachód bez zrozumienia, co się z tym wiąże, a potem – jak powstał PO-PiS – to się podzieliły trochę sztucznie: jedna orientacja europejska, druga orientacja amerykańska".