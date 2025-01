Będzie pierwszy pozew w trybie wyborczym? Poszło o spotkania z Mentzenem

W czwartek na antenie TVP Info Grzegorz Płaczek z Konfederacji oraz Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej dyskutowali m.in. o kampanii prezydenckiej, która nabiera rozpędu w związku z prowadzoną przez kandydatów zbiórką podpisów.

Płaczek wskazał, że na spotkania z kandydatem Konfederacji Sławomirem Mentzenem "przychodzą tłumy, i tylko ślepiec tego nie zauważy". – Przywozicie autobusami – stwierdził Witczak. – Osobiście widziałem – dodał.

"Przeprosi pan, czy idziemy do sądu?"

– Jest kampania wyborcza. W kampanii wyborczej mamy pewne cykle, kiedy możemy coś bardzo szybko zweryfikować. Pytanie, czy przeprosi pan za to, co pan powiedział, czy idziemy do sądu? – zapytał posła KO Grzegorz Płaczek. I podkreślił, że daje mu "30 sekund na refleksję". – Bardzo chętnie spotkam się z panem w sądzie – odparł Adrian Witczak.

Prowadząca Karolina Opolska próbowała jak najszybciej zmienić temat. Zaproponowała, żeby politycy "rozstrzygnęli" tę kwestię po programie. – Ale tu nie ma co rozstrzygać – zauważył Grzegorz Płaczek.

Głos w sprawie zabrał na platformie X Tomasz Grabarczyk, polityk Konfederacji i jeden ze współpracowników Sławomira Mentzena. "Poseł Witczak jest kłamcą. Kłamców warto piętnować. W kampanii jest na to przewidziana szybka procedura. Mam nadzieję, że w tym przypadku z niej skorzystamy" – napisał.

twitter

Sąd okręgowy rozpoznaje wniosek złożony w trybie wyborczym w ciągu 24 godzin. W ciągu następnych 24 godzin strony mają czas na złożenie zażalenia do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je w ciągu kolejnych 24 godzin. Od postanowienia sądu II instancji nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, wniosek do sądu wnosi kandydat lub pełnomocnik wyborczy komitetu.

Tłumy na wiecach Mentzena

Sławomir Mentzen prowadzi bardzo intensywną kampanię – a wcześniej prekampanię – prezydencką. Tylko w lutym zaplanowano aż 47 spotkań. W następnych miesiącach ma ich być jeszcze więcej. W mediach społecznościowych Konfederacji można zobaczyć, że wiece cieszą się ogromną frekwencją.

"Jeszcze wczoraj do późnych godzin nocnych liczyliśmy podpisy, a dziś rano złożyliśmy 250 tysięcy podpisów w PKW. Rejestrujemy się jako pierwsi! Bardzo wszystkim dziękuję za pomoc i bardzo sprawną zbiórkę podpisów!" – poinformował w czwartek rano na platformie X Mentzen.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga tura – 1 czerwca.

