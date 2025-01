Stanowski "polskim Elonem Muskiem"? "Nie zasłużyłem na te komplementy"

Krzysztof Stanowski, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ogłosił start w tegorocznych wyborach prezydenckich. Właściciel Kanału Zero deklaruje, że jego celem nie jest zostać prezydentem. Znany dziennikarz przyznaje, że nie ma do tego kompetencji, nie byłby w stanie piastować tego urzędu z odpowiednią godnością i klasą. Jednocześnie zwraca uwagę na to, że to samo dotyczy jego konkurentów. Dlatego w czasie kampanii wyborczej chce trollować polityków, którzy – jak zauważył w jednym ze swoich materiałów – "na co dzień robią sobie żarty z ludzi".

– Chcę zdobyć 100 tys. podpisów, aby od środka pokazać wam, jak wygląda kampania prezydencka. Chcę być kandydatem, aby stanąć do debaty w Telewizji Polskiej w likwidacji. Chcę być kandydatem, aby Telewizja Polska w likwidacji zgodnie z obowiązującym prawem wyemitowała spoty przygotowane przez mój komitet wyborczy. Chcę nagrać serię programów, jakiej nie zobaczycie nigdzie indziej. Chcę wam w krzywym zwierciadle pokazać, jak wygląda ten prezydencki wyścig – zapowiedział Stanowski w trakcie swojego "orędzia", opublikowanego na platformie YouTube.

Stanowski jak Elon Musk? "Nie do końca rozumiem"

W tygodniku "Polityka" pojawił się tekst pod tytułem "Kandydat Zero? Stanowski to Musk na miarę naszej rzeczywistości". Autor, prof. Przemysław Sadura napisał, że założyciel Kanału Zero "jest odpowiednikiem Elona Muska czy Donalda Trumpa, szytym na miarę naszej nadwiślańskiej rzeczywistości". "Jak tamci, chce zarabiać na tym, że zabija demokrację, manipulując i uwodząc masy" – stwierdził socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

Stanowski w osobliwy sposób odniósł się do publikacji Sadury. "Już któraś osoba porównuje mnie do Elona Muska. Nie do końca rozumiem z jakiego powodu, bo nie zasłużyłem na te komplementy. Ale bardzo dziękuję" – skomentował.

twitter

Elon Musk jest założycielem firm Tesla i SpaceX. Od kilku lat należy do niego również portal X (dawny Twitter). Od 20 stycznia 2025 r. szef Departamentu Efektywności Rządu (DOGE) w administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

